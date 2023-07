Caleta Olivia tiene una nueva tatuadora: @katarzis_tattoo_art

El tatuaje se convirtió durante los últimos años en una fuerte tendencia a nivel mundial y en la Argentina el número de personas con sus cuerpos tallados en tinta creció exponencialmente, en una franja que va desde los 18 a los 70 años aproximadamente.

En los estudios de la radio, en el programa «Centralizate» estuvo presente Yoli más conocida como @katarzis_tattoo_art tatuadora de Caleta Olivia que recién esta iniciándose en el mundo de los tatuajes.

Los tatuajes o “tattoos” nos acompañará toda nuestra vida y, día tras día, estarán presentes en nosotros. Por ello, hay que estar plenamente seguros de hacerlo, de elegir bien el dibujo, el texto o la imagen escogida.

Hay tatuajes pequeños y sencillos, que recuerdan un momento especial, una fecha inolvidable, una persona entrañable, o los que adornan nuestra piel con una imagen que nos parece atractiva.

Para su realización lo mejor es poder trasmitir una idea realista, cubista, geométrica o abstracta al tatuador, quien aportará los conocimientos técnicos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo.

«Durante mucho tiempo estuve practicando con frutas como naranjas, limones, piel sintética, tatuando a amigos y a mí misma con auto-tatuajes, hasta poder ganar confianza en mí misma y en lo que hago, además para poder garantizar un buen resultado.», detallaba Yoli

«Actualmente ya he empezado a ganar dinero con mis tatuajes hasta podría decir que ya veo ganancias y en verdad me enorgullece poder darle cierto valor monetario a mi trabajo porque a lo largo del tiempo puedo invertir en más productos de buena calidad para continuar desenvolviéndome en esta área porque es algo que realmente me gusta, me divierte y me apasiona.»

VENTA DE NUMERITOS

Yoli actualmente esta con una venta de números para poder recaudar el dinero necesario para tener su equipamiento completo a la hora de tatuar y a la vez hacerse conocida en el mundo de los tatuajes caletense.

Para poder sumarte al sorteo lo podes hacer a través del siguiente numero de contacto:

2975371427

