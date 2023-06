Docentes de Santa Cruz se movilizan en un corte de ruta exigiendo mejoras salariales y soluciones urgentes

Docentes de Santa Cruz realizan un corte de ruta en el acceso norte, en protesta contra el decreto salarial impuesto por la Gobernadora, y exigiendo además mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas.

El Secretario Gremial de ADOSAC en Caleta Olivia, César Alegre, lidera la medida de fuerza en nuestra ciudad, acompañado por las filiales de Pico Truncado y Puerto San Julián. Los docentes reclaman un aumento salarial justo y denuncian la falta de infraestructura básica en los centros educativos de la región.

En medio de un clima adverso y bajo la premisa de permitir el paso de vehículos de emergencia y situaciones prioritarias, el corte de ruta se desarrolló desde las primeras horas de la mañana, afectando el tránsito en la zona. Esta medida, que también se replicó en Rio Gallegos como resultado de una decisión tomada en el Congreso de ADOSAC, busca repudiar el decreto gubernamental que impone un aumento salarial del 3% para el escalafón más bajo de la docencia, decreto que se realizó «de manera autoritaria y unilateral», en palabras del referente del gremio docente.

El Secretario Gremial, César Alegre, expresó su descontento con la situación: «No queríamos venir a la ruta. Hace cuatro meses que venimos haciendo todo lo posible para no cortarla y no generar estos inconvenientes, pero de repente el Gobierno cierra las paritarias para empezar su campaña política, pensando que los docentes vamos a ceder. No queremos estar de paro todos los años, pero hace cinco años nos vienen ajustando los salarios».

Además de la lucha por salarios dignos, los docentes también resaltaron las condiciones precarias en las que se encuentran muchas escuelas. Alegre destacó algunos ejemplos preocupantes: «En Caleta Olivia llovió un poquito y empezaron las goteras, en algunas escuelas se suspendieron las clases por falta de agua, falta de calefacción y en otra escuela reventó una cloaca. En Rio Gallegos explotó una caldera en una escuela».

La medida de fuerza llevada a cabo por los docentes busca llamar la atención de las autoridades y generar conciencia sobre la importancia de brindar una educación de calidad en condiciones dignas tanto para los educadores como para los estudiantes.

