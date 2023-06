Cañadón Seco celebró su 79° aniversario

Con homenaje a pioneros, reconocimientos, convenios, nuevos móviles, inversiones y obras públicas.

Un respetuoso homenaje a los primeros petroleros ypefianos, reconocimiento a vecinos que se destacaron por sus iniciativas y a familias de largo arraigo, firma de convenios de asistencia mutua con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y con dos empresas de medicina privada, como así también la presentación de nuevas unidades para el parque automotor de la comuna y anuncios de inversión de nuevas obras públicas y otras ya concretadas, formaron parte de los actos centrales alusivos al 79° aniversario de Cañadón Seco,

Lo mismos tuvieron lugar el lunes por la tarde y en principio, autoridades y vecinos en general, entre quienes se encontraba la titular de la Subsecretaria de Interior de la provincial, Marisa Mansilla; y los presidentes de las Comisiones de Fomento de Jaramillo – Fitz Roy, Ana María Urricelqui; y de Koluel Kaike, Tomás Cabral, los diputados mandato cumplido Juan Balois Pardo y Luis Alcain, representantes del sindicato Petroleros y Gas Privados y CGT Zona norte y dirigentes del SUPeH fueron recibidos por el jefe comunal anfitrión, Jorge Soloaga en SUM del edificio central, donde se procedió el corte de la torta de cumpleaños y se sirvió una merienda.

Tras ello, una comitiva que también estuvo integrada por oficiales de Prefectura Naval, Policía, Bomberos, representantes de YPF, de la Asociación Belgraniana, el ex diputado Juan Balois Pardo y el ex intendente de Caleta Olivia, José Córdoba, se dirigieron a las 17:00 hasta la plazoleta – monumento donde se estuvo emplazado el histórico Pozo 0-12 descubridor del petróleo el 26 de Junio de 1944 cuando aún Santa Cruz no había sido institucionalizada como provincia.

Allí se colocó una ofrenda floral, se escuchó una oración litúrgica a cargo del diácono Mario Sosa y se rindió un minuto de silencio en memoria de la cuadrilla de operarios ypefianos que fueron protagonistas de esa epopeya y cuyos nombres están plasmados en el mármol.

Además, se procedió a descubrir una placa en homenaje a Bonifacio “El Gaucho” Luna, quien además de haber sido uno de los trabajadores de la estatal petrolera, fue el primer delegado de la entonces filial zonal del SUPE.

Fueron dos de sus hijos que residen en Caleta Olivia, José y Alberto, junto a nietos del recordado dirigente gremial quienes, visiblemente emocionados, descubrieron junto a Soloaga, Urricelqui, Cabral, representes del sindicato de petroleros privados y de la CGT Zona norte y dirigentes del SUPeH la placa que recuerda al “primer líder sindical de los petroleros organizados de la provincia de Santa Cruz”.

ACTO INSTITUCIONAL

Se desarrolló a partir de las 17:30 en instalaciones del Cine Teatro comunal convenientemente decorado para el evento y con la presentación de abanderados de instituciones comunitarias y de fuerzas de seguridad.

Se inició con la entonación del Himno Nacional y posteriormente el locutor oficial leyó una reseña de la historia de la población cuya génesis se remonta a los primeros años del siglo XX con la llegada de las primeras familias del ámbito rural de apellidos Rabanal, Alonso y Del Hoyo, hasta que más tarde, en la década del 40 se inició la exploración petrolera y se creó el primer campamento.

Luego se dio lectura a mensajes de salutación enviados por funcionarios gubernamentales, empresas e incluso de un veterano de Guerra de Corrientes que junto a su batallón estuvo apostado en esa localidad protegiendo un área estratégica antes de su traslado a Malvinas

Seguidamente, el jefe comunal firmó dos convenios, el primero de ellos con la decana de la Unidad Académica de la UNPA, Eugenia de San Pedro, para la creación e instalación de laboratorios de físico –química destinados a actividades de investigación y de transferencia de conocimientos a empresas que los requieran.

El restante, tiene el status de carta intención y se firmó con las empresas Vitalmed y Previda que se dedican a salud ocupacional y asistencial en el ámbito empresario, las cuales aportarán un médico generalista, un técnico radiólogo, personal bioquímico y un cardiólogo para asistir las demandas de los vecinos de la localidad.

Seguidamente se hizo entrega de un presente especial denominado “Roca de Cristal” a grupos familiares y vecinas de largo arraigo en la localidad como doña Rosa Zupanovic y quienes se destacaron por diversos proyectos comunitarios, entre ellos el escultor Carlos Miranda y la empleada Andrea Vera.

Luego se reconoció con el “Bastón del Mariscal Petrolero”, máximo reconocimiento institucional otorgado a Juana Almeira (de la Asociación Mujeres de Arte y la Cultura), a Nancy Funes (Salud), hijos y nietos de gremialista Bonifacio Luna, tratándose de un objeto representativo de la actividad petrolera que constituye un símbolo de identidad, esfuerzo y sacrificio.

BONO EXTRAORDINARIO, NUEVOS VEHICULOS Y OBRAS

En la misma ceremonia se dio lectura a un resolución por la cual, en reconocimiento a esfuerzo y dedicación se otorga un aporte económico a los empleados, consistente en un bono extraordinario de 26 mil pesos.

También se efectuó la entrega de elementos para la Comisaria, Cuartel de Bomberos y División de Narcocriminalidad.

En ese mismo marco se presentaron las cuatro nuevas unidades móviles que se incorporan al parque automotor, entre ellas un furgón que será destinado al funcionamiento de una ambulancia, anunciándose la compra del equipamiento sanitario de alta tecnología que demandará una inversión de 14 millones de pesos.

Una de las nuevas unidades es una camioneta impulsada por energía eléctrica destinada al galpón del proyecto GIRSU (Gestión Integra de Residuos Sólidos Urbanos) cuya compra demandó algo más de 4 millones de pesos.

Asimismo, se dieron a conocer las obras públicas recientemente concretadas como el pavimento intertrabado que se colocó en tres calles (inversión de 25 millones) y se anunciaron otros proyectos entre ellos la remodelación del polideportivo semi cubierto (7,7 millones), y construcción de carriles para pista de atletismo (18,9 millones).

El acto concluyó con un discurso del Presidente de la Comisión de Fomento, cuyos principales conceptos se darán a conocer en un nuevo informe periodístico.

Comentarios

comentar