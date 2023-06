Se juega la última fecha de la Copa Libertadores: partidos, días y horarios

Racing, River, Boca y Argentinos buscarán sellar los primeros puestos de sus respectivos grupos.

La Copa Libertadores disputará esta semana la última fecha de la fase de grupos, en la que se terminarán de definir los equipos clasificados a los octavos de final.

Hasta el momento los que están en la siguiente ronda son: Racing, Bolivar y Palmeiras, Argentinos e Independiente del Valle, Boca, Paranaense y Olimpia y Atlético Nacional.

El sorteo de los cruces de octavos de final será el miércoles 5 de julio a las 13:00.

Martes

19:00

Paranaense vs. Alianza Lima

Libertad vs. Atlético Mineiro

21:00

Atlético Nacional vs. Patronato

Olimpia vs. Melgar

River vs. The Strongest

Fluminense vs. Sporting Cristal

Miércoles

19:30

Nacional vs. Metropolitanos

Internacional vs. Independiente Medellín

21:30

Flamengo vs. Aucas

Racing vs. Ñublense

Independiente del Valle vs. Argentinos Juniors

Corinthians vs. Liverpool

Jueves

19:00

Boca vs. Monagas

Colo Colo vs. Deportivo Pereira

21:00

Palmeiras vs. Bolivar

Barcelona vs. Cerro Porteño

