Vehículo retenido por transporte ilegal de carne de guanaco en Bajo Caracoles

En un control de tránsito en Bajo Caracoles, se detuvo un vehículo que carecía de medidas de seguridad y se decomisó carne de guanaco ilegalmente transportada.

Anoche, pasadas las 20 horas, el personal de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelche estaba llevando a cabo labores de prevención en el área urbana del paraje Bajo Caracoles. Durante ese tiempo, realizaron una inspección en un vehículo Scania, modelo P94DB, que era conducido por un hombre de 30 años.

Se constató que el vehículo carecía de medidas de seguridad, como luces traseras y chapa patente en la parte trasera. Como resultado, se emitió el acta de infracción y el vehículo fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Paz debido a la violación del artículo 72 inc c), apartado 1) y el artículo 77 inc f) de la Ley 24.449.

Además, se llevó a cabo un acta de Constatación y Decomiso, ya que en la caja de carga del vehículo se encontraban dos bolsas de nylon con aproximadamente 10 kg de carne silvestre de guanaco. Se realizó un acta de destrucción en presencia de los testigos requeridos.

Se informó al director del Consejo Agrario Provincial de la localidad de Lago Posadas sobre el incidente. Es importante destacar que, de manera coordinada y simultánea, el personal de la División de Operaciones Rurales de la localidad de Perito Moreno llevó a cabo tareas de control y prevención en la Ruta Nacional Nº 40, en el acceso sur de dicha localidad, complementando las acciones operativas de la División mencionada anteriormente.

