José Llugdar; “Debemos trabajar unidos para encontrar soluciones a los problemas de la Argentina”

Así lo aseguró José Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral; en el marco de la visita de la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, a la ciudad de Río Gallegos el último jueves.

Llugdar mencionó que en el encuentro de la ex Presidente y la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se tocaron temas importantes como la infraestructura vial, entre ellos la obra de la doble trocha para la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, y el proyecto de Circunvalación para esta última.

“Hay muchas cosas que tienen que ver, esto es una sumatoria, porque de alguna manera la gente de zona norte santacruceña estábamos esperando, porque no estuve yo solamente, estuvieron los intendentes de cada localidad, vino el Ministro de Obras Públicas (Gabriel Katopodis) que ya lo vimos en una oportunidad en Comodoro Rivadavia, lo que habla a las claras del proyecto que se tiene a futuro”, analizó el dirigente.

Y agregó que “aquí, como dijo la Vicepresidente, más allá de las ganas que pueda tener cada uno, o la voluntad, si realmente no hay recursos, es evidente que quedamos en la nada. El caso es, hoy en concreto, el tema de Vaca Muerta. Dentro de estos cuatro años, se está culminando un Gasoducto, el ´Presidente Néstor Kirchner’”.

“Hablamos de la proyección que tiene Vaca Muerta, lo que hoy se está trabajando en la zona de la Cuenca Austral y lo que está haciendo la zona norte. Aquí no estamos felices con mantener planes de jefes y jefas de hogar, pero también es cierto que esa gente tiene una necesidad y tampoco se la puede tirar por la borda porque hoy no tengan trabajo, un medio de sustento. Esa gente está contenida y aunque siempre se puede estar mejor, hay una sola realidad y es que endeudaron al país de tal manera que no nos han dejado ni respirar”, comentó Llugdar.

En tal sentido, expresó que “en esto, que es una realidad, no es que estamos echando la culpa a los demás, lo que estamos diciendo es que hay un problema y lo que tenemos que hacer es ver la forma, buscar la herramienta y ponernos de acuerdo todos con un objetivo en común. Hoy no sirve que todos tengan soluciones mágicas, que muestren credenciales de lo que hicieron en el pasado como para revalidar eso”.

“Esa oposición que habla de soluciones lo único que hicieron fue provocar el recorte a los que menos tienen. Entonces, nosotros hablamos de proyectar un futuro con mayor capacitación, mayor estudio, gente comprometida en aquellos lugares donde la educación no está politizada. Fue una jornada extensa la del día jueves y la verdad que celebro que se diga las cosas como son. No andamos con medias tintas ni escondiéndonos de nadie. Esta es la realidad y por lo tanto debemos ponernos a trabajar en forma conjunta”, remarcó el líder sindicalista.

Asimismo, ponderó la figura de Pablo González como Presidente de YPF revirtiendo una situación complicada: “antes el factor de ajuste siempre pasaba por lado de los Trabajadores. Cuando asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación, teníamos casi 20 equipos de Torre en la zona de Santa Cruz norte y hoy nadie lo dice, pero de un día para el otro nos quedamos sin nada. Eso significó casi 3.000 puestos de Trabajo en la calle”.

“Entonces, nosotros, tanto los dirigentes como los vecinos y los Trabajadores dentro de la actividad, debemos tener memoria, refrescárnosla tanto para nosotros como para la familia. Si queremos que realmente se siga sosteniendo la política de inversión, hay un solo lugar y tiene que ver con el peronismo”.

