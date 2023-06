Amadeo Figueroa: “tengan cuidado con la policía”

El reconocido abogado se expresó luego de un hecho confuso que tuvo amplia difusión pública en las últimas horas. Junto a Yamil Heim fueron detenidos en el ingreso a Caleta Olivia por una falsa denuncia y apuntó contra el accionar policial y el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia.

El hecho en cuestión tuvo como protagonistas el Subsecretario de Recursos Humanos de la Municipalidad de Caleta Olivia Yamil Heim y al reconocido abogado Amadeo Figueroa, quienes según las primeras informaciones habían sido detenidos en el ingreso a la ciudad debido a una denuncia al 911 por amenzas y un disparo con arma de fuego. El abogado Amadeo Figueroa dialogó con Voces y Apuntes para esclarecer este hecho y dar su versión de lo ocurrido.

En resumen, Figueroa contó que al ingresar a la ciudad luego de un viaje, fue detenido en un operativo «de película». Luego de seis horas, fueron liberados trase eslcarecerse el hecho y por la falta de pruebas. Más allá de la complicada situación vivida, y siendo un conocedor del tema, el abogado puso énfasis en el dudoso procedimiento de detención que sufrió. “No me deja nada tranquilo esto, porque todo el procedimiento estuvo teñido de arbitrariedad y de maltrato psicológico. Aunque hubiera ocurrido un hecho, todo el procedimiento estuvo mal. A mi esposa le llegaron a decir que se busque un abogado en Comodoro, que me iban a trasladar porque me habían encontrado un arsenal».

Por otro lado, manifestó que al ser dos personas expuestas publicamente, se pudo haber tratado de un hecho ligado a lo político y apuntó al tratamiento que le dieron algunos medios de comunicación locales a la noticia de su detención. «La policía hizo todo mal, pero estoy convencido de que el tratamiento que se le dio a la noticia tiene que ver con lo político. Ahora no me queda otra que hacer la denuncia por apremios ilegales. Es una situación excepcional. El crédito que se generó sobre mí, por la forma, por la exposición pública, por los titulares que manejaron estos periódicos, produce un daño que tiene que ser reparado en algún momento».

«Yo les puedo asegurar como abogado que todo lo que hizo la policía fue una aberración hacia nuestra integridad física, hacia nuestra posición social dentro de la comunidad. Lo que le voy a decir a los ciudadanos de Caleta es que tengan cuidado con la policía, porque yo en 54 años de vida, siempre puse rejas en la casa y busqué protegerme de los chorros, pero mi peor pesadilla me ocurrió el otro día con la policía», concluyó Figueroa.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

