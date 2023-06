Vázquez: «Las farmacias de Deseado no le cortaron a la Caja, le cortaron a los afiliados»

Así lo precisó el presidente de la Caja de Servicios Sociales del Gobierno de Santa Cruz, Favio Vázquez, quien además aclaró la situación contractual y mencionó que están trabajando para agilizar el acceso a los medicamentos en Puerto Deseado.

«Lo más importante que quiero dejar claro es que no hay un convenio directo con la Caja de Servicios Sociales (CSS), tenemos un contrato con Santa Cruz Salud, un grupo de 68 farmacias en la provincia a las que pagamos regularmente», dijo Vázquez. Luego explicó que ni el grupo empresarial ni la obra social fueron informados antes de la decisión de cortar el servicio y que no recibieron ninguna información oficial sobre los motivos de dicha decisión.

Asimismo, destacó que, ante esta decisión arbitraria, la CSS ha tomado las medidas necesarias para que los afiliados de Puerto Deseado puedan obtener sus medicamentos a través de Caleta Olivia, y de farmacias que actualmente están actuando como puntos de distribución para medicamentos de alto costo en casos de pago directo a las droguerías o laboratorios.

«Lo importante es que estas farmacias no le cortaron a la institución, sino a los afiliados. No tenemos las herramientas para solucionar el problema directamente porque el convenio no es directo, sino a través del grupo», concluyó Vázquez.

Los afiliados y afiliadas de Puerto Deseado pueden acercarse a la sede ubicada en el Hospital Distrital, ubicada en Colón 1110, y escribir al whatsapp 2974 09-9698 para comunicarse con la delegación.

El contacto de autorización de farmacia en Zona Norte a disposición para consultas en materia de medicamentos es 2966 38-2645, y se recomienda incluir imágenes claras de la credencial del paciente en cada consulta.

