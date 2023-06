Alicia: “No hay proyecto político sino hay proyecto colectivo y esto va más allá de lo partidario”

Lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner durante el acto de entrega de certificados de posesión de tierras a vecinos y vecinas de Río Gallegos, en las instalaciones del Sindicato de Petroleros Jerárquicos. Resaltó la cantidad de obras que se vienen ejecutando en Santa Cruz, y la importancia de la construcción y un proyecto colectivo.

En la oportunidad, se dirigió a los presentes, señalando en primera instancia: “Pensaba en cuanto nos falta pero eso no significa que no celebremos lo que vamos logrando. Hablo desde la perspectiva provincial porque para poder hacer las obras en cada lugar, tiene que haber políticas provinciales que lo permitan y que generen ingresos. Entonces vamos a poder responder como provincia a las distintas necesidades y obviamente como Nación”. A la vez, recordó que ayer con la visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis se inauguró la ampliación del HRRG. “Se pasó muy rápido y a veces uno no toma conciencia de la cantidad de obras que se están haciendo en la provincia. Se está haciendo, pero eso se hace con fondos porque la política fundamentalmente para ejecutarse, necesita de la economía y de la macroeconomía. Podés tener la gran decisión, pero si no tenés lo ingresos lo mismo no se puede hacer. ¿Saben una cosa? Eso no se puede hacer tan rápido porque lleva tiempo”, agregó.

En otra parte de su discurso, la mandataria santacruceña se refirió a la formación Palermo Aike y recordó que la empresa que llevó adelante el estudio exploratorio hace tiempo atrás le dijo que iba a ser la hermana de Vaca Muerta. “Yo quería contárselo a los vecinos de Santa Cruz y me dijeron que no lo hiciera porque se tenía que investigar más y desde aquel entonces pasaron casi tres años. Y recién ahora pudimos decir que se va a desarrollar pero el verdadero desarrollo se va a encontrar dentro de dos años. Fíjense el tiempo que lleva fijar una fuente de ingreso”, amplió.

“Hoy estamos concretando la entrega de terrenos y los mismos tienen que tener servicios. Esos servicios no se logran de un día para otro, son el resultado de toda una política nacional, provincial y municipal. Me parece importante y por respeto a las familias que están aquí, contarles como es la acción de gobierno porque sino vivimos como compartimentos estancos. Y entonces vienen y dicen algunos, a mí la política no me interesa o no me gustan los políticos. Quiero contarles que soy política, ellos son políticos y el equipo que me acompaña hace política. Pero, ¿Qué es hacer política? Es buscar las condiciones, trabajando por el otro para transformar la calidad de vida. Esa es la política en serio. La otra, es la que en muchas veces se pliegan algunos poliqueros baratos, que buscan la política como fuente de ingresos, no como fuente de realización para la gente”, consideró.

Continuando con su alocución, sostuvo que la política es muy buena cuando se trabaja para lo que fueron designados, para cumplir con la función que fueron designados, y dar el servicio que corresponde a cada una de las familias. “Hablo de política por respeto a cada uno de ustedes porque esa es mi obligación y construir también. Para construir lo tenemos que hacer de manera colectiva. Yo me debo a ustedes y tengo la obligación de contarles el por qué se hace cada cosa. Porque hay una organización donde está la política nacional, provincial, municipal más las políticas que puedan tener los sindicatos. Y es trabajar para la gente. Aquel que no trabaja para la gente y no la pone en el centro, ¡no sirve para nada!”, expuso.

“Me cansé de la gente que habla por hablar y no piensa en su pueblo ni en las familias de Santa Cruz, y debaten sin pensar para qué queremos en a los políticos y a las políticas, o a los médicos, abogados o ingenieros. Cada uno debe cumplir una función y aquellos que están cumpliendo con la suya, lo hacen por algo. Los gremios para defender a sus trabajadores desde el diálogo porque es el que nos permite crecer, no hay otro camino. Para que haya diálogo tiene que haber buena fe de ambos lados. Que les parece si lo hacemos con la buena fe de querer para Santa Cruz lo mejor, luchar para Santa Cruz porque se lo merecen ustedes”, manifestó Alicia.

Finalmente, resaltó que “no hay proyecto político sino hay proyecto colectivo y esto va más allá de lo partidario”. “Siempre piensen que lo colectivo es lo que importa, es la familia y las personas de Santa Cruz, las que importan y trabajen para ellos. A mi manera con aciertos y con muchos errores porque gobernar es rectificar cuando uno se equivoca, pero si hay algo que me anima es dejar a Santa Cruz de la mejor manera para que siga creciendo”, concluyó.

(Fuente: AMA Santa Cruz)

Comentarios

comentar