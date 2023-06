Club Náutico de Caleta Olivia celebró su 55° Aniversario y anunció emocionantes proyectos

El pasado 10 de Junio, el Club Náutico de Caleta Olivia conmemoró con entusiasmo su 55° Aniversario, marcando un hito en su trayectoria. Roque Vitale, presidente de la institución, expresó su satisfacción y compartió los planes para el futuro.

«Esto nos potencia para seguir adelante y elucubrar nuevos proyectos, o complementarios de los que ya tenemos», declaró Vitale en una entrevista con ‘La Mañana en Patagonia’.

Entre los ambiciosos planes del club se destaca la reparación y potenciación de su acceso al mar. Esta iniciativa surge a partir de la visión de convertir a Caleta Olivia en la «Ciudad de las Ballenas». Una de las mejoras planificadas es la construcción de una rampa de bajada de embarcaciones, especialmente diseñada para embarcaciones de mayor porte. Esta infraestructura permitiría realizar paseos náuticos y llegar a puntos donde se concentran las majestuosas ballenas, brindando la posibilidad de admirar Caleta desde el mar y cambiar la perspectiva habitual.

A pesar de los desafíos y limitaciones actuales, Vitale reconoció que el progreso del club no es tan rápido como les gustaría. «Nuestro avance no es muy veloz, teniendo en cuenta que es muy difícil en estas épocas tener todas las herramientas para hacerlo», afirmó el presidente. Sin embargo, esto no ha mermado su entusiasmo y dedicación para cumplir con los objetivos propuestos.

El Club Náutico de Caleta Olivia también busca difundir y promover el deporte náutico en la comunidad. Vitale enfatizó la importancia de superar los tabúes y miedos asociados al mar. «No está muy difundido el deporte náutico, pero ofrecemos esa posibilidad de quitarse tabúes y miedos al mar», destacó. Con miras al futuro, el club tiene previsto lanzar cursos, especialmente dirigidos a niños, para fomentar la participación y formar una nueva generación de amantes del mar.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

