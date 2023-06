Rio Gallegos: Se inauguró la obra de mejoramiento y puesta en valor del Muelle Fiscal

El intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, inauguró esta noche la obra de mejoramiento y puesta en valor del muelle fiscal, que desde ahora se ve más renovado, con buena iluminación, y que permitirá a los vecinos y turistas disfrutar de una manera diferente y más segura ese sector tradicional.

Acompañaron el acto el intendente de la localidad de Los Antiguos, Julio César Bellomo, la ministra de Producción, Comercio e Industria Silvina Córdoba, Jefes de Prefectura, el diputado por municipio Eloy Echazú, la presidenta del Concejo Deliberante Paola Costa, el diputado Provincial Martín Chávez, la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda María Grasso, Concejales y Secretarios Municipales, Directores, Jefes y Empleados Municipales que estuvieron a cargo de la renovación de esta obra. Durante su alocución, el jefe comunal dijo: “Nosotros como ciudad le estábamos dando la espalda, mirábamos hacia otro lado y por eso empezamos a ponerla en valor y recuperar nuestra historia. En este muelle que hoy inauguramos salía la barcaza que vamos a inaugurar el día domingo. Por eso, nosotros recuperamos más de treinta lugares emblemáticos de la ciudad. Río Gallegos se está poniendo cada vez más dinámica, más linda, con más empleo, con más empuje y falta, y claro que falta, siempre a las ciudades cuando avanzan, le faltan cada vez más”. Por último, Grasso agradeció: “A cada uno de los empleados municipales, a los vecinos y a todos por seguir trabajando juntos por una ciudad mucho más justa y equitativa”.

Luego se procedió al corte de cinta y los vecinos junto a las autoridades recorrieron el Muelle. En tal sentido, el secretario de Planificación y Obras Públicas, Horacio Capel, precisó que “la obra de puesta en valor del muelle fiscal consiste en hacer un paseo peatonal, donde se mejoró todo lo que es el solado, la iluminación y las barandas”.Capel explicó concretamente que “la intención es generar un paseo peatonal para permitir un recorrido hasta la parte central del muelle, donde tenés muy buenas vistas de la ría.

Sobre todo, cuando las mareas están altas, son muy lindas las puestas de sol. Entonces, eso funcionará como un mirador. Con eso, pretendemos complementar todo el Paseo de la Costa, utilizando la infraestructura de las viejas instalaciones portuarias.

Ahora ya no tenemos más los barcos, pero es muy lindo el paisaje de la ría desde el muelle, conjugado también con el otro muelle viejo de YCF ”, resaltó.Cabe señalar que ese muelle no está operativo desde finales de los años noventa y que todavía allí permanece la vieja chata, propiedad del ex frigorífico Swift, que trabajó desde 1912 hasta 1970. Entre los meses de octubre y abril, los trabajadores cargaban dos veces al día los barcos “caponeros” con la carne congelada y los fardos de lana con destino a Europa.

Lo hacían aprovechando las mareas y sin importar la hora, el viento o el frío.Gracias a la actividad ganadera, muchas familias chilenas, europeas y del norte del país poblaron Río Gallegos y nos dejaron un legado de esfuerzo y trabajo que es imposible dejar en el olvido.

