Alicia: “La economía social es capitalizar lo humano»

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó hoy el acto de entrega de certificados y fortalecimientos, en el marco del Programa “100 Oportunidades”, en la Sala Gregores de Casa de Gobierno. Se trata de una propuesta que impulsan de manera conjunta los ministerios de la Producción, Comercio e Industria, y de Desarrollo Social, con la finalidad de potenciar distintos emprendimientos en la provincia.

Esta política pública, implementada a partir de una premisa de la gobernadora Alicia Kirchner, se lleva adelante con el objetivo de garantizar derechos sociales, acompañando el desarrollo de cada emprendimiento, con la adquisición de insumos y maquinarias específicas con la finalidad de potenciar la producción, a través del fortalecimiento con un aporte no reintegrable por única vez y por una inversión total de 10.000.000 de pesos.

En el transcurso de la ceremonia, la mandataria provincial fue acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Belén García; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; demás funcionarios del Ejecutivo Provincial, funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales, municipales, de las cámaras y los sindicatos.

En la oportunidad, se realizó la entrega de certificados y de fortalecimiento a emprendedores y emprendedoras de la economía social, en el marco del Programa Provincial “100 oportunidades”, que involucró en este caso a los rubros gastronómicos, de herrería y textil.

En ese marco, la Gobernadora manifestó su satisfacción, “porque siempre pienso que es un paso más, este que estamos dando hoy en Río Gallegos, y que se hace paralelamente en las distintas localidades de la Provincia; no es una oportunidad solamente para la ciudad capital, sino para todos y todas”.

“Me deben haber escuchado cientos de veces pelear por el federalismo, ya que todo lo que pasa por las decisiones de gobierno, a veces solamente pasa por la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y nos olvidamos de nuestro interior profundo en el cual nos incluimos como santacruceños también”, consideró y aseveró: “Algo que pretendo permanentemente es que las decisiones que se toman tengan un trasvasamiento en todas las localidades provinciales. Es decir, hoy estamos acá, mañana en Puerto Santa Cruz, después en Deseado, en función de las propuestas que encontramos en el territorio, porque esto no es algo impuesto. Esto es algo que se trabaja en función de los distintos talentos y capacidades que tienen cada uno y cada una de ustedes”.

Sobre los rubros a los que pertenecen los emprendedores que hoy recibieron este beneficio desde el Programa 100 Oportunidades, la primera mandataria provincial comentó: “Veo que la gastronomía es muy fuerte, y estamos contentos de que así sea. La veo a la nutricionista que seguramente en la capacitación debe estar diciendo todos los ingredientes que son fundamentales para que esas comidas y ricos sabores sean a la vez nutritivos, podemos aprovecharlos y sean buenos para la salud”.

“La economía social es un poco eso: utilizar todo ese capital humano que tiene cada uno de ustedes, y una oportunidad es aprovechar ese camino. Siempre digo que a veces muchos se encierran y dicen ‘no puedo, no puedo, no puedo llegar’; el ‘no puedo’ no debiera existir. Todos y todas podemos llegar. ¿Necesitamos una ayuda? Seguramente sí. La tenemos que saber buscar, pero las puertas siempre están para ser abiertas, y fundamentalmente en nuestra Provincia”, subrayó.

Luego destacó: “Está en nuestras capacidades saber abrir la puerta correcta, con nuestras ideas, no con las de las ministras. Con todo respecto estoy muy contenta con mi equipo, son dos ministras fantásticas (Belén García y Silvina Córdoba) y los demás del equipo. Tienen todas las posibilidades para canalizar”.

Sobre la tarea articulada que llevan adelante las Carteras de Desarrollo y Producción, Alicia detalló: “Nosotras tenemos un presupuesto para distintos proyectos, que lo aprueba la Cámara de Diputados. Entonces voy viendo la ejecución presupuestaria de cada área, y pregunto a Belén o Silvina ‘¿qué pasa que no se desarrolla este proyecto cuando los fondos están?’ Entonces no hay que esperar a que ustedes golpeen las puertas, hay que salir a buscarlos, estar en el territorio para hablar, estar en las organizaciones, con las juntas vecinales, porque muchas veces no se sabe (lo que se necesita)”.

“Por eso estas dos ministras -que me acompañan- tienen junto con ustedes que articular de manera correcta para que la oportunidad se desarrolle como corresponde, y si hay obstáculos, que los hay, no significa que se cierra esa puerta para el desarrollo, al contrario, les tiene que dar más fuerza para poder superarlo, porque cuando uno está convencido de algo lo logra”, enfatizó la Gobernadora.

Y, en este sentido, continuó señalando que “así como estoy convencida de que la política es el instrumento para transformar las realidades, ustedes con su emprendimiento tienen que estar convencidos de la misma manera», porque entonces «vas para adelante, no bajás los brazos y abrís esas oportunidades; y acá hay un gobierno que es un Estado presente y promotor, y debe dar esas respuestas”.

Por último, dirigiéndose a las ministras García y Córdoba y a quienes recibieron fortalecimientos, Alicia expresó: “Sinceramente, las felicito por haber aceptado el reto cuando les dije ‘articulen’; pero a ustedes (emprendedores) fundamentalmente por hacer crecer la planta de la oportunidad”.

Comentarios

comentar