“100 Oportunidades”: Un programa articulado que potencia la economía social desde las políticas públicas

El Gobierno de Santa Cruz a través de sus Carteras de Producción y Desarrollo Social, concretó hoy la entrega de certificados y fortalecimientos del Programa “100 oportunidades”, a emprendedores y emprendedoras de Río Gallegos. Se trata de una importante línea de financiamiento que permitirá potenciar las economías locales.

Durante la ceremonia que fue encabezada por la gobernadora Alicia Kirchner, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, señaló: “Estoy contenta y orgullosa de estar acá porque esto es un hecho más para crecer. Cuando uno dice un hecho más que parece un slogan, en realidad no lo es. Hay mucho trabajo que no es menor, demasiado compromiso y una mirada política respecto a la Santa Cruz que nosotros queremos”. En ese sentido, subrayó: “Alicia hace un tiempo nos dijo que teníamos que trabajar más articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social. No hay que olvidar y ni sacar la mirada de dónde y cómo nacen esos emprendimientos que después son grandes sectores productivos”.

“Tenemos otras ideas que las vamos a ir contando para que esta sinergia para la construcción de Santa Cruz se siga reflejando con el aporte de ustedes (emprendedores y emprendedoras) y para el futuro de nuestra provincia”, manifestó la titular de la Cartera de Producción.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Belén García aprovechó la oportunidad para agradecer la presencia de los emprendedores y emprendedoras, como así también reconocer el trabajo de ambos ministerios.

“La articulación fue exitosa y realmente estamos pudiendo sintetizar una política de estado que nuestra gobernadora nos viene pidiendo”, expresó. A la vez, explicó que “desde cada una de las secretarias que integran el Ministerio de Desarrollo Social venimos materializando políticas a partir de la construcción de memoria, verdad y justicia, deporte, transformación de las infancias, asistencias directas a familias en situaciones de vulnerabilidad, abordaje, política alimentaria, entre otras”.

“La economía social y las políticas públicas que se vienen llevando a cabo hace muchos años tienen que ser nuestro orgullo como santacruceños y santacruceñas”, remarcó en otro tramo de su alocución García.

En relación al programa 100 Oportunidades, indicó que espera que siga creciendo y que sean más de 100 Oportunidades. “Lo iremos ayornando y trabajando en conjunto para hacerlo cada vez más grande. El mismo viene a dar esa oportunidad, tanto en insumos como en maquinarias, habilitaciones o demás que necesitan los emprendedores para iniciar sus proyectos. Viene a ser esa oportunidad para empezar a verlos dar sus primeros pasos con el objetivo de crecer y aportar a la economía santacruceña como una pequeña empresa”, finalizó.

