Alicia: “Santa Cruz y nuestro país necesitan personas que se la jueguen y tengan coraje para transformar las realidades”

La gobernadora Alicia Kirchner lleva adelante una extensa agenda de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual están consignadas mesas de trabajo, reuniones y diversas gestiones en los distintos organismos nacionales. En ese marco, esta tarde participó de un Panel Federal junto a Gobernadoras y Gobernadores de distintas provincias, en el Seminario de Infraestructura Regional ¿Qué Argentina queremos ser?, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y tiene como finalidad, abordar las claves para desarrollar una infraestructura federal, sostenible e inclusiva. A la vez, propone una instancia de debate acerca de los grandes desafíos futuros que enfrenta la Argentina ante las oportunidades estratégicas de crecimiento que surgen en el contexto geopolítico actual; e insta a pensar el modelo de país que es necesario consolidar para dar respuesta a las demandas presentes como así también, potenciar sus capacidades a largo plazo y fijar un horizonte de progreso para las próximas generaciones.

Es importante resaltar que el Seminario de Infraestructura Regional ¿Qué Argentina queremos ser?, que se desarrolla desde hoy hasta mañana, en el Centro Cultural Kirchner, contó en su jornada inaugural con la presencia de autoridades de la Cartera de Obras Públicas de la Nación, encabezadas por su titular Gabriel Katopodis, funcionarios y funcionarias de distintas áreas del Ejecutivo Nacional; y mandatarios y mandatarias provinciales.

En ese contexto, esta tarde la gobernadora Alicia Kirchner junto los ministros del Interior Eduardo Wado de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue parte del Panel Federal.

Al respecto, la primera mandataria santacruceña realizó una descripción del estado de situación de la provincia al asumir su gestión: “Estaba absolutamente deteriorada en lo financiero y en las relaciones interpersonales. Tuvimos que dar las respuestas que no teníamos. Pensando en no dejar a nadie afuera” y remarcó que en esa ocasión solicitó ayuda al gobierno del Ingeniero Macri y no obtuve respuesta”.

En este sentido, hizo hincapié en que para salir de esa situación es “fundamental rescatar la energía social de cada uno de nosotros» y añadió que esta energía se encuentra “muchas veces debilitada y no nos damos cuenta de la potencialidad que tenemos. Por eso la mejor infraestructura es cómo nos paramos los argentinos y argentinas para transformar la realidad”.

En otro tramo indicó que, para revertir la compleja situación económica, convocó a un Acuerdo Social Santacruceño: “Hablamos con organizaciones sociales, gremiales y políticas. El 85 por ciento respondió porque le interesa Santa Cruz y todos tenemos algo en común”.

También relató algunas de las acciones que llevó adelante para mejorar la recaudación y el financiamiento de la provincia. “Para conseguir ingresos creamos nuestra propia agencia recaudadora. Nuestra ASIP hoy está reconocida como una de las mejores; y también convoqué a las empresas mineras para aportar a la licencia social y creamos el fideicomiso UNIRSE”.

Entre las obras construidas con estos fondos mencionó la continuidad del Interconectado Nacional en la línea El Pluma-Perito Moreno Los Antiguos; las plantas de osmosis inversa de Caleta Olivia y Puerto Deseado.

A la vez, se refirió al federalismo y resaltó: “Es triste que las grandes decisiones se sigan tomando en Buenos Aires. Mucho menos que antes, pero la estructura está consolidada a partir de una mirada del ombligo”.

“Por eso, basta de centralismo y hay que accionar en ese sentido. No podemos llenarnos la boca de federalismo si no miramos el interior profundo”, subrayó y pidió a los funcionarios de todos los estamentos que dejen los escritorios y caminen el territorio permanentemente.

En cuanto a los principales problemas de las provincias, indicó que el principal tema a solucionar es el acceso y la conectividad. “La conectividad en todo aspecto, puede ser digital, terrestre, puertos y aeropuertos”.

“Santa Cruz y nuestro país necesitan personas que se la jueguen y tengan coraje para transformar las realidades. Este es el remedio para curar nuestros males”, concluyó la gobernadora Alicia Kirchner.

