Roxana Reyes expresó que si Cambia Santa Cruz no presenta un candidato único, no habrá acuerdo con SER

La Diputada Nacional Roxana Reyes dialogó en exclusiva con Voces y Apuntes tras la reunión del comité de la UCR provincial y expresó que desde el partido radical van a ir a la mesa de Cambia Santa Cruz con la condición del candidato único. “Sin esa condición no se puede avanzar”, señaló.

La Diputada Nacional y pre candidata a Gobernadora de Santa Cruz, Roxana Reyes, explicó que: “Lo que hizo la UCR fue un debate muy productivo, con conceptos muy duros hacia las diferencias que tenemos con SER y con Claudio Vidal en particular. En ese marco, el radicalismo plantó cuestiones ideológicas, con diferencias que son evidentes a todas luces, y las cuestiones electorales, que teniendo la ley de lemas puede servir desde una mirada programática para ganarle al kirchnerismo. En ese esquema, se decidió priorizar lo ideológico, pidiendo un solo candidato de Cambia Santa Cruz”, remarcó.

Reyes agregó que: “Nosotros vamos a ir con ese mandato a la mesa de Cambia Santa Cruz. Sin esa condición, no se puede avanzar. La realidad es que tampoco está el pedido formal de SER en la mesa de Cambia Santa Cruz para incorporarse. No sabemos orgánicamente si están hablando con el Frente de Todos, o con Cambia, o adonde quieren ir, que representan y cuales son sus ideologías”.

En este panorama el pre candidato Mario Markic expresó que no tiene intenciones de bajar de su candidatura a Gobernador. “Me parece bien que lo haga, es alguien que se ha venido a comprometer con la política y es importante que haya nuevos referentes y nuevas candidaturas”, dijo Reyes.

A pesar de las múltiples posibilidades, Roxana Reyes dejó claras sus diferencias con el candidato petrolero. “Mi mirada fue clara desde el principio. Yo soy diferente a Claudio Vidal, muy diferente. Yo quiero saber que pasa con todos los trabajadores del petróleo que han quedado desempleados y como son las practicas que se han dado con los empresarios y las prácticas que no están vinculadas con la libertad de trabajo. Yo soy la representante de otro tipo de provincia: de la libertad, la educación, de que haya empleo privado, inversión, desarrollo, tecnología. Yo no hago política mostrando que reparto leña, porque repartir leña en una provincia que ventea gas, es demostrar el fracaso del sistema. No hago política con la pobreza”, sentenció.

Por último, mencionó que la decisión final se podrá conocer en los próximos días, teniendo en cuenta la cercanía de la fecha del cierre de listas. “En esta semana se prevé una reunión. Se estaba esperando que terminen todos los debates internos y en los próximos dos o tres días se realizará la mesa de Cambia Santa Cruz”.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

