29° Feria Provincial del Libro: conocé la grilla completa del acontecimiento cultural más importante de Santa Cruz

Del 9 al 18 de junio se desarrollará en la ciudad de Río Gallegos, una nueva edición de la Feria Provincial del Libro. Se trata del acontecimiento más esperado por la comunidad santacruceña porque año tras año presenta una importante serie de propuestas tales como conferencian, muestras artísticas, presentaciones de libros, espectáculos, talleres, y otras alternativas.

Al igual que en ediciones anteriores, la Secretaría de Estado de Cultura a través de sus distintas áreas, y con el acompañamiento de diferentes organismos del Gobierno Provincial, llevará adelante la Feria Provincial del Libro. La misma tendrá lugar en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz, en el cual se dispondrán de espacios destinados a distintas actividades, sumándose la Escuela Provincial de Danzas a los mismos.

En 2023, la feria se hará extensiva a otras instituciones tales como el Instituto María Auxiliadora, y el Centro de Interpretación Estuario de Río Gallegos.

A continuación, te damos a conocer la grilla de propuestas del acontecimiento literario más importante de la provincia:

Viernes 9 de junio

-15:00 a 18:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-16:00 a 18:00. Taller de arte reciclado. «Las 3 erres» Luciana Abalde – Biblioteca atrás del depósito.

-18:00: Presentación de libro «Zona de derrumbe» de Víctor Taquia – Auditorio

-19.00: Acto de Apertura – Salón de Espectáculos

Escuela Provincial de Danzas: cuadro de tango

Himno Nacional Argentino por Anthems (b) and

Conservatorio Provincial de Música «Rvdo. Padre Eugenio Rosso»

Profesores: Vargas Gerardo, Bahamonde Carolina, Matías Reumann, Matías Páez, Cárcamo Rodrigo, Piris Joan.

-20:00: Conferencia: «Las mujeres y la historia en los 40 años de democracia». Dra. Araceli Bellota – Auditorio

-20.00: La Toma – Salón de Espectáculos

-21.00: Laberintonautas. Espectáculo musical. Jazz – Auditorio

-21.00: Canto Dúo – Salón de Espectáculos

Sábado 10 de junio

-9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 – Formación Integral en Payasos de Hospital – Clown Social y Terapéutico (2do Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-10:00 a 11:30: Taller de teatro de sombras – EPD

-14:00: Capacitación de Tango. Iván Leonardo Romero – EPD

-14:00: Florencia Cequeira – Taller de maquillaje teatral – EPD

-14:00: Charla: El Pehuén (Araucaria araucana) una especie con futuro en Patagonia Sur, por Monelos Lucas (UNPA-UARG)- Auditorio.

-14:30: Presentación del Libro «Halimi y Marwan, un amor ancestral» de Silvia Lisousky – Auditorio

-15:00: Presentación de libro «Puentes Invisibles » de Leandro Doolan, con Jorge Curinao – Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-16:00: Teatro para niñxs – «Antona» Grupo Plazakoon – Salón de Espectáculos

-16:00: Presentación de libro: «Inclusión Socio-Educativa en

Patagonia Austral. Políticas y Prácticas en Debate» de

Ramírez, Sergio, Reinoso, Marta, Cornejo, Pedro, Rotman, Silvio,

Santich, Fabián y Vilca, Sandra – (UNPA-UARG) – Auditorio

-16: 00: Marcos Santillán. Taller de DJ (inicial en Traktor) – EPD

16:00: Las 3 eres. Luciana Abalde – Biblioteca atrás del depósito

-17:00: Coro de Mujeres UTN. Romina Vacca – Salón de Espectáculos

-17:00: Presentación de libro «Prensatorias» de Leandro Doolan; Ruth Salfate, Tony Villanueva, Esteban Lehue, Sandro Díaz y Lucrecia Sotelo. Auditorio

-17:00: Gabrielo Salmón – Taller de fanzines Archivo Histórico

-17:15: Escuelas de Danzas Folclóricas «Keoken» – Salón de Espectáculos

-17:30: Ecléctika de Fabián Coniglio – Salón de Espectáculos

18:00: Presentación de libro: «Calles laterales», de Jorge Spindola (Chubut) – Auditorio

-18:15: Teatro para niñxs. «Antona» Grupo Plazakoon. Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación de la Colección «Pasado y presente de la clase obrera en Argentina» con Prof. Nicolas Iñigo Carrera (director) y del libro Historia de la clase obrera en Santa Cruz (1900-1946). Prof. Susana Martínez y Miguel Auzoberria – Auditorio

-19:00: Araceli Aguirre – Salón Espectáculos

-19:45: Ballet de Tango EPD – Salón de Espectáculos

-19:55: Taller de tango adolescentes inicial. EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Obra de Teatro «El Mal». Grupo: La Estepa – Auditorio

-20:00: Distorsión punk – Salón de Espectáculos

Domingo 11 de junio

-9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00: Formacion Integral en Payasos de Hospital – Clown Social y Terapéutico (2do Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-14:00: Formación Integral en Payasos de Hospital Clown

Social y Terapéutico (3er Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-14:00: Florencia Cequeira. Taller de maquillaje teatral – EDP

-14:00: Capacitación de Tango. Iván Leonardo Romero – EPD

-14:30: Presentación del libro: «Los migrantes y sus prácticas culturales. Estudios de caso en la Patagonia argentina» de Ampuero, Cristian; Norambuena, Monica; Segovia Stanoss, Martín; Ampuero, Isabel y González, Cristhia. (UNPA-UARG) –

Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-15:00: Registro Herbal. Experiencia sensorial + Bitacora perzonalizada. Juan Infante y Flor Gohan CIERG

-15:10: «Malvinas en viñetas: los cómics dedicados al conflicto», Néstor Bórquez – Auditorio

-16:00: Teatro para niñxs. «Antona» – Grupo Plazakoon. Salón de Espectáculos

-16.00: Presentación de libro «Ramito de Magnolias» de Cristina Núñez – Auditorio

-16:00: Marcos Santillán – Taller de organización de eventos – EPD

-16:45: Rubén Dardo Díaz – Espectáculos

-17:00: Gabrielo Salmón – Taller de fanzines – Archivo Histórico

-17:00: Presentación de libro: «Yo creo que el futuro hay que inventarlo el lugar de aceptarlo» de Juan Manuel Richard’s – El Calafate – Auditorio

-17:15: Tango Ashara (tango) – Salón de Espectáculos

-17:30: Escuela de malambo Santos Vega – Salón de Espectáculos

-17:30: Presentación de libro «Detrás de la lluvia» de Gisel Barboza (28 de Noviembre) – Auditorio

-17:45: Renacer (iniciación a las danzas urbanas y contemporáneas) – Salón de Espectáculos

-18:00: Teatro para niñxs. Obra: «Pozo de Zorro» Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:15: Obra de teatro: «Micro teatro» de Gabrielo Salmón- Auditorio

-19:00: Presentación de Revista Literaria La Rama, N`9. Ariel Di Leo – Auditorio

-19:00: Agustina González – Salón de Espectáculos

-19:45: Profes de tango. EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Obra de Teatro: «Oveja Perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo soy tu pastor, soy sino tu pasto también» Grupo: Luces de Bengala – Auditorio

-20:00: Made in conexión – Salón de Espectáculos

Lunes 12 de junio

-9:30: Presentación de libros y charla con estudiantxs: Paula Bombara: «Historias de Abuelas» y Proyecto «Las Abuelas nos cuentan» (Abuelas de Plaza de Mayo) – IMA

-11:00: Charla: Infancia y dictadura: representaciones en la Literatura y el cine. Zapata Patricia y Vega Patricia (UNPA-UARG) – IMA

10:00: Taller de Comunicación Popular: Streaming y Nuevos Formatos – Artes Visuales

-10:00: Charla Equipo Museo Provincial «Padre Manuel Jesús Molina»: Yael, Pamela Alvarez y Patricia Campan. Auditorio

-10:45: Charla: “Distintos cuerpos, distintas historias” Charla sobre Diversidad Corporal Gorda. Lic. Julieta Albrieu y Lic. Gabriela Fernández de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del MDS y la activista de la diversidad corporal Dimitri Mirol del MII. Auditorio

-11:00: Teatro para niñxs. Obra: «tres piezas para un hojal» grupo: teatro Lata – Salón de Espectáculos

-14:00 a 16:00: Taller: Apoyos para la participación en espacios culturales. Prof. de Educ. Especial Tanya García – Archivo Histórico

-14:00: Charla: Métodos Anticonceptivos por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia – Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-15:00: Charla: introducción a la criminología y perfilación criminal. Mg. Pablo Canobra – Auditorio

–16:00: Conservatorio Provincial de Música – Salón de Espectáculos

-16:00: Presentación del libro «Entre el viento y el frío. Un siglo de historia» de Gerbacio Hugo Astete – Auditorio.

-16:00 a 20:00: Martin Marcou. Taller de Dramaturgia – Escritura situadas: prácticas del presente – Archivo Histórico

-17:00: Presentación del Libro «Trabajadores y pobres. La cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera en Argentina (1994-2004)» de Nicolas Iñigo Carrera – Auditorio

-17:00: Danzas folclóricas 6/7 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:05: Danzas folclóricas 8/9 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:10: Danzas folclóricas 10/11 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:20: Danzas folclóricas adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-17:25: Danzas folclóricas adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-17:30: Danzas clásicas 9-11. (danza húngara) EPD – Salón de Espectáculos

-17:35: Danzas clásicas 9-11 (polka) EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Danzas clásicas 9-11 (danza rusa) EPD – Salón de Espectáculos

-17:45: Danzas clásicas adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación del libro » La flor del jacarandá», de Paula Bombara. Presenta Prof. Ana Carolina Contreras. Auditorio

-18:00: Teatro para niñxs. Obra: «Pozo de Zorro» Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:45: Ballet juvenil y mayor. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación del Libro «Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz. Testigo crítico de los fusilamientos de 1920 y 1921» de Miguel Auzoberría – Auditorio

-19:00: Juandy – Salón de Espectáculos

-19:45: Vientos de mi sur – Salón de Espectáculos

-20:00: Presentación de Libro: «Mi amigo, el Presidente» de Rudy Ulloa Igor. Auditorio

-20:00: Juane Braccalentti – Salón de Espectáculos

Martes 13 de junio

-10:00: Charla: «Pasado y presente de la comunidad gitana.» Ampuero María Isabel; Miembros comunidad gitana. auditorio

-10:45: Charla: «La diversidad cultural interpelada. Notas para conocer al Pueblo Gitano. Novack, Fanny; Ampuero Isabel. Auditorio

-11:00: Teatro para niñxs. Obra: «tres piezas para un hojal» grupo: teatro Lata espectáculos

-11.30: Charla/taller Micaela para las Juventudes. Tu sonrisa como bandera. A cargo del equipo de la Subsecretaría de Formación y Promoción de Derechos para la Igualdad – MII –

Auditorio

-14:00: Charla: Concientización de donación de órganos. coordina: Asociación Enfermedades poco frecuentes – Auditorio

-15:00: Presentación de Libro: «El ñoqui salvador», de Ruth Salfate (Infancias) – Auditorio

-16:00: Presentación de Libro: «Disfruta el viaje» de Pilar Arce – Auditorio

-17:00: Conservatorio Provincial de Música – Salón de Espectáculos

-17:00: Espectáculo musical. Escuela RE SI – Auditorio

-17:30: Coro de niñxs de Romina Vacca – Salón de Espectáculos

-18:00: Charla: Dinámicas de funcionamiento de grupos y equipos de Investigación/Extensión en contextos críticos. Vicisitudes en tiempos de pandemia COVID 19. Reinoso, Marta, Sandoval Álvarez, Rafael (UNGuadalajara – México), Ramírez, Sergio, Cornejo, Pedro, Rotman, Silvio (UNPA-UARG) – Auditorio

-18:00: Teatro para niñxs. Obra: «Pozo de Zorro» Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:45: Malambo Combinado femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-18:45: Presentación del libro «Historia de la educación en contextos de encierro. El caso del centro juvenil socioeducativo» de Rotman, Silvio (UNPA-UARG) – Auditorio

-18:50: Malambo solista. EPD – Salón de Espectáculos

-18:55: Malambo solista adulto. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Gabriel Sánchez – Salón de Espectáculos

-19:30: Presentación del libro «Viajemos» de Juan Carlos Parengo (Casa de Santa Cruz) – Auditorio

-19:45: Aylysumaj – Salón de Espectáculos

-20:00: Energy session by Marcos Santillán – Salón de Espectáculos

Miércoles 14 de junio

-10:00: Las potencialidades del cooperativismo escolar. Franciscovic Mónica Karina, Florentina Astete, Cecilia Fretes, Leonardo Corbacho y Lucas Gay. Auditorio

-10:45: EMapas en la Escuela. Miriam Vázquez, Daniel Grima, Paula Diez, Sebastián Ruiz. Auditorio

-11:00: Teatro para niñxs. Obra: «tres piezas para un hojal» grupo: teatro Lata – Salón de Espectáculos

-11:30: Charla. Presentación de Guía de Herramientas de acompañamiento para Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género, a cargo del equipo de la Secretaría de Estado de Políticos contra las violencias por razones de género. Auditorio

-14:00: Presentación de libro «Excéntricas, Mujeres en el Arte

Latinoamericano» de Marcelo Nitor – Auditorio

-14:30: Presentación del Libro: «Tus dibujos, mis letras». Biblioteca Piedra Buena con el acompañamiento de la escritora Susana Tulián – Auditorio

-15:00: Taller de publicaciones gráficas independientes: Fanzines, plaquettes y otras formas de autopublicación. por Marcos Aguilera Anselmi – Artes Visuales

-15:15: Presentación del Libro: » OWENK, el niño escarlata», de Marcelo Morel (Río Gallegos) – Auditorio

-16:00: Charla: «Universidad y Discapacidad: re-pensándonos como estudiantes» con Guillermo Rodríguez; Guadalupe Henriquez; María José Ojeda González; Emiliano Figueroa; Leandro Cabrera. Breve presentación del PREOPED y el rol de los

estudiantes en el mismo. (UNPA-UARG). Auditorio

-17:15: Presentación de libro «Tierra de teatro» – Auditorio

-17:30: Conservatorio de música – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación de libro «Un libro nace. Un periplo spinetteano en 800 páginas de tela» y documental «Luis Alberto Spinetta», de Jorge Kasparian – Auditorio

-18:00 Títeres. obra: «Camino del Agua» grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-18:45: Estudio Fam Proyect (tango) – Salón de Espectáculos

-19:00: Histeria. Punk Rock – Salón de Espectáculos

-19:00: Taller: Iniciación al Arte de María Sol Lalanne Biblioteca

-19.45: Malambo. EPD – Salón de Espectáculos

-19:55: Malambo Juvenil. EPD – Salón de Espectáculos

-20.00: Recital de poesía «Tres mujeres: Alfonsina, Juana y Gabriela» por Rita Drisaldi, Adriana Grumblatt y Andrés Fernández Cabral – Auditorio

-20:00: La monofunk – Salón de Espectáculos

Jueves 15 de junio

-10:00: Charla: «El cultivo de nuestra salud mental positiva”. Muriel Ojeda, Marcela Trivino (UNPA-UARG) – Auditorio

-10:00: Títeres. obra: «Camino del agua» grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-10:45: Video-debate: El ingreso a la universidad: ideas y representaciones de los estudiantes del último año de la escuela secundaria. Mansilla Silvia; Coordinadores: Patricia Arias; Fanny Novack; Ariel San Román; Verónica Rossi; Judith Manera; Pamela Blanco; Gabriela Salvatierra. (UNPA-UARG) – Auditorio

-11:00: Obra de teatro «la Noche de los lápices» del grupo el viento nos amontona- Salón de Espectáculos

-11:30: Rondas de sensibilización sobre tareas de cuidados y el programa Registrada. A cargo del equipo de la Subsecretaría de Promoción Laboral y Políticas de Cuidados del Ministerio de la Igualdad e Integración y equipo del Ministerio de Trabajo de Nación. Auditorio

-14:00: Charla: «Etiquetado y confusión: ¿y ahora que comemos?» con Albrieu, Julieta y Gabriela Fernández (UNPA-UARG). Auditorio

-14:45: Charla: Educación ambiental integral: Marco normativo y estrategias. Auditorio

-15:00: Taller de publicaciones independientes. Marcos Aguilera Anselmi – Artes Visuales

-15:30: Conservatorio de música. Salón de Espectáculos

-15:30: Teatro comunitario en Barrio San Benito. Equipo de Educación Popular UNPA-UARG – Auditorio

-16:00: Obra de teatro «la Noche de los lápices» del grupo el viento nos amontona. Salón de Espectáculos

–16:30: Presentación de libro «La tierra dilatada» de Irene Hume Auditorio

-17:00: Malambo solista femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-17:05: Malambo solista menor. EPD Salón de Espectáculos

-17:15: Nuevo Molle – Salón de Espectáculos

-17:15: Consersatorio: «Editar en la Patagonia». Ariel Di Leo («La Rama” Editora, Río Gallegos), Javier Gil (Editorial «Desmesura», San Carlos de Bariloche) y María Steibel («Ensoñación Ediciones», El Calafate). Coordina: Gabriela Luque – Auditorio

-17:30: Malambo Solista femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-17:35: Malambo inicial (norte) EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Malambo mixto. EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Presentación del Taller de folclore adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-18:00: Títeres. obra: «camino del agua» grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-18:15: Presentación de «Alma Sureña» Cancionero de Hugo Giménez Agüero. INAMU – Auditorio

-18:30: Presentación de Bitácora personalizada de Registro Herbal. Coordina Flor Gohan y Juan Infante (no es un taller) Archivo Histórico

-18:45: Presentación del Taller de folclore 5 años. EPD – Salón de Espectáculos

-18:50: Ballet Juvenil. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación de libro «Curadurías del fin del mundo» de Kekena Corvalán. Presenta Malena Malbrán – Auditorio

-19:00: Caloventores. Tributo a The Beatles – Salón de Espectáculos

-19:00: Taller: Iniciación al Arte de María Sol Lalanne – Biblioteca

-19.45: Estudio de Danzas de Marcela Rivero – Salón de Espectáculos

-20:00: Presentación de libro: «Chamamecero Serial», de Rafael

Urretabizcaya (Neuquen). Presenta: Gabriela Luque – Auditorio

-20:00: Duo Kundalini – Salón de Espectáculos

-20:45: Ballet menor. EPD – Salón de Espectáculos

-20:55: Ballet adultos. EPD – Salón de Espectáculos

Viernes 16 de junio

-9:30: Ser estudiante en la UNPA UARG. Áreas Prensa y Difusión y acceso, permanencia y bienestar estudiantil – Auditorio

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio- Artes Visuales

-10:30: Rafael Urretabizcaya (Neuquén): Presentación de la colección «Las abuelas nos cuentan», de Abuelas de Plaza de Mayo. Charla con estudiantxs auditorio

-11:00: Charla: Métodos Anticonceptivos por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia auditorio

-11:00: Charla: IVE, ILE por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia archivo histórico

-14:30: Charla: «Cabezas de chorlito» conociendo al Chorlito Ceniciento una playera patagónica» por Ambiente Sur. (INFANCIAS) Auditorio

15:00 a 17:30: Taller de Colectiva Viento Negro. ¿Qué sabor tiene tu memoria» Artes Visuales

-15:10: Presentación de libro: «El Circo», de Rafael Urretabizcaya (Neuquén)

INFANCIAS Auditorio

-16:00: teatro para niñxs. obra: «Lisa y Orson una historia entre mandarinas». Grupo: Puro Grupo – Salón de Espectáculos

-16:00: Charla: Presentación del Dinosaurio Dr. Alexis Mauro Aranciaga – Auditorio

-17:00: Presentación de Libro FRACASITOS de Ana Oly. Moderador: Luciano Saracino . Auditorio

-17:00: Escuela RESI – Salón de Espectáculos

-18:00 a 20:00: Qué es escribir y cómo se construye una historia. Luis Ferrarassi – Biblioteca

-18:00: teatro para niñxs. «El clown de Úrsula» grupo: Sacalabacha – Salón de espectáculos

-18:00: Danda Teatro: «Canto Deudo» sobre el texto de Aníbal, coreografía y danza de Perla Flores (28 de Noviembre) Auditorio

-18:10: Documental «Madres del carbón», de Mariana Menna. (Rio Turbio) Auditorio

-18:30 a 19:30: Charla taller Aerófonos Andinos: Sikus archivo histórico

-18:45: Danzas Clásicas 5 años. (Danzas con aros) EPD Salón de Espectáculos

-18:50: Danzas Clásicas 6-7 inicial. EPD – Salón de Espectáculos

-18:55: Danzas Clásicas 8-9 c/conocimiento. EPD – Salón de Espectáculos

-19.00: Conversatorio: «Lectura, Democracia y Escritura» con María Teresa Andruetto. Diálogo con Gabriela Luque – Auditorio

-19:00: Música Experimental. Juan Manuel Patricio (Pico Truncado) – Salón de Espectáculos

-19.45hs Danzas contemporáneas niños. EPD – Salón de Espectáculos

-19:48: Danzas jazz. Niños y adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-19:52: Danzas jazz. Niños y adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-19:56: Danzas clásicas 5 años. «Libre soy» EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Teatro. «Estación del Olvido». Grupo: Cien Mundos – Auditorio

-20:00: Casandra Molinari. Artista de Programa Amplificar – Salón de Espectáculos

-20:45: Sepultados en el viento. Perla Florez y Carlos Lauquen -Salón de Espectáculos

-21:00: La Esquina. Rock and Blues Salón de Espectáculos

-21:20: Película: «Laberintos personales» de Alejandra Perdomo, presenta la ONG Búsquedas Verdades Infinitas auditorio

Sábado 17 de junio

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio – Artes Visuales

-11:00 a 13: Taller de juegos teatrales EPD

-14:00: Presentación de libro: » Llegada inesperada», de Maximiliano Gómez (Río Turbio) – Auditorio

-15:00: Presentación de libro: «Poemas del estuario» de Verónica Lamberti (Caleta Olivia). Con el acompañamiento de Jorge Curinao y Gabriela Luque. Auditorio

-15:00: Taller «Hacia una escritura dramática situada y con perspectiva de género» de Alejandra Quiroz (El Chaltén) EPD

15.00hs Al Margen taller de escritura filosófica/poética archivo histórico

-15:45: Presentación de libros seleccionados para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro. Autorxs: Sebastián Grimberg, María Luz Roldán, Carlos Pérez, Susana Martínez y Miguel Auzoberría. Moderan Gabriela Luque y Patricia Vega – Auditorio

-16:.00: Teatro para niñxs. Obra: «Lisa y Orson una historia entre mandarinas» grupo: Puro Grupo Salón de Espectáculo

-16.00 a 18:00: Escuela de Danzas de The M.O.D: The Master Of Dance (Darío Fernández y Noelia Barría) EPD/2do PISO

-17:00: Charla: «Comics y Democracia: 40 años de historias» por Luciano Saracino. Auditorio

-17:00: Danza Urbana por Tango Ashara espectáculo

-17: a 18:00: Fracasitos by Ana Oly – Taller interactivo: cómo convertir nuestras desgracias en comedia a través del humor y el dibujo. Archivo Histórico

-18:00: Muestra Video Poesía x Producciones Invertidas, Nair Gramajo (Caleta Olivia) Auditorio

-18:00 a 21:00: Taller de graffiti y muralismo. Blue (Camila Fortina) y Chaman (Franco Vellio) Artes Visuales

-18.00: Teatro para niñxs. «El clown de Úrsula» grupo: Sacalabacha – Salón de Espectáculo

-18.30 a 19.30: Charla taller Aerófonos Andinos: Sikus Archivo Histórico

-18:45: Danza Urbana por Tango Ashara – Salón de Espectáculos

-18:45: Recital de poesía: Maritza Kusanovic, Cecilia Maldini, Nair Gramajo, Carlos Pérez, Yamila Valdez y Rubén Zuñiga. Coordinan Gabriela Luque y Giselle Moreira – Auditorio

-19:00: Danzas sarabi Bellydance – Salón de Espectáculos

-19:15: Vicio Mordeno – Salón de Espectáculos

-19:45: Armado escenografía para obra de teatro- Auditorio

-20.00: Teatro. «Una de película». Grupo: Sin Anestesia. Auditorio

-20:20: Kevin y la Pieza Records – Salón de Espectáculos

Domingo 18 de junio

9:00 a 20:00: Encuentro Escritores SADE

Archivo Histórico

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio Artes Visuales

-14:30: Presentación de libro «El último camino del Héroe» de Mariano Murashima – Auditorio

-15:00: Presentación de libro «El sendero menos transitado» de Laura Cecilia Núñez – Auditorio

-15:00 a 17:00: Taller «Hacia una escritura dramática situada y con perspectiva de género» de Alejandra Quiroz (El Chaltén) EPD

-15:30: Presentación de libro: «Soy Juana», de Mirta Torrez Auditorio

-16:00: Presentación de libro: «Sangre cautiva», de Luis Pellanda (Puerto Santa Cruz) Acompaña Ballet de Mercedes Roda Auditorio

-16:00: Teatro para niñxs. «El clown de Úrsula» grupo: Sacalabacha – Salón de Espectáculos

-16:45: Escuela de danzas urbanas The M.O.D (The Master of Dance) – Salón de Espectáculos

Sesión freestyle. Trunqa y Bruno de Pico Truncado espectáculos

-17:00: Pablo Zavaley (El Calafate): Programa «EL Psicoanalista», radio en vivo con profesionales de la salud mental y escritores invitados. Auditorio

-17:15: Escuelas de Danzas Árabes «Baladi» – Salón de Espectáculos

-17:30: Kenway. Gabriel Medina. Amplificar – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación de libro: #DdD «Después de Diego», de Saúl Ghercovici (Chubut) – Auditorio

-18:00: Teatro para niñxs. Obra: «Lisa y Orson una historia entre mandarinas» grupo: Puro Grupo – Salón de Espectáculos

18:00 a 21:00: Taller de graffiti y muralismo. Blue (Camila Fortina) y Chaman (Franco Vellio) – Artes Visuales

-19:00: Presentación de libro «Restos de ciudad», de Jorge Curinao, ganador del Fondo Editorial Santacruceño, en diálogo con Gabriela Luque Auditorio

-19:00: Jennifer Miranda. Amplificar – Salón de Espectáculos

-19:40: Escuelas de danzas CAMAGUEY – Salón de Espectáculos

-20:00: «Ida y vuelta con CinWololo» + Presentación de Libro «Diario de un Colibrí». Presenta Leandro Doolan. Auditorio

-20:00: Grupo de breack dance que ensaya en el complejo – Salón de Espectáculos

-20:30: Hijas de la Luna – Salón de Espectáculos

