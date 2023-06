Día Mundial del Ambiente: promueven charlas y formación docente especializada

En el marco del Día Mundial del Ambiente que se conmemora hoy 5 de Junio, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Caleta Olivia, Silvina Sotomayor, analizó la importancia de impartir educación en cuestiones ambientales e invitó a un ciclo de charlas virtuales que se realizarán de manera gratuita.

En conmemoración al Día Mundial del Ambiente, Silvina Sotomayor, destacó los avances en la formación docente en educación ambiental en la provincia de Santa Cruz. En una entrevista exclusiva con Voces y Apuntes en su columna «Somos Ambiente», Sotomayor resaltó la importancia de esta iniciativa para promover la conciencia ambiental desde las aulas. «Hasta el momento, dos camadas de docentes han finalizado la especialización de nivel superior que se brinda en la provincia, lo que ha permitido que cada uno de los docentes se convierta en un promotor en su institución para compartir conocimientos y perspectivas ambientales con otros colegas», señaló.

La funcionaria municipal destacó la asombrosa apertura y comprensión de los niños y jóvenes frente a estos temas, contrastando con la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de los adultos.

En este contexto, y en el marco del mes del ambiente, la organización Educadores Ambientales ha anunciado un ciclo de charlas gratuitas que comenzará hoy mismo. Estas charlas se llevarán a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con el objetivo de llegar a un público amplio y diverso. Las inscripciones para participar en estas charlas están abiertas y se pueden realizar a través del siguiente enlace.

La propuesta de Educadores Ambientales busca fomentar la conciencia ecológica y el conocimiento sobre los desafíos ambientales actuales. Durante el ciclo de charlas, expertos en diversas áreas relacionadas con el medio ambiente compartirán su experiencia y brindarán herramientas prácticas para implementar en el ámbito educativo.

¿Cómo se dice? ¿Ambiente o Medio Ambiente?

El error surgió de una mala traducción en la Cumbre de Estocolmo en 1972, cuando una secretaria sueca tradujo al español un glosario para periodistas, donde al ver en el diccionario la palabra «environment» que significa entorno, medio, ambiente”, se olvidó la coma entre medio y ambiente. “Decir “medio ambiente” es tautológico, o sea, redundante.

Es como decir “cultura humana” o de “sustancia química”, porque no existen culturas no humanas ni sustancias no químicas.”

Si bien la palabra MEDIOAMBIENTE se ha Institucionalizado e incluso hay ministerios con ese término, desde la ciencia se ha encarado el trabajo de subsanar gradualmente el error y con el tiempo llegar a decir AMBIENTE, pues no es la mitad, sino entero.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar