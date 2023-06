Llugdar presentó la Escuela Técnica Austral en Caleta Olivia

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, encabezó el acto en el que destacó la importancia de la educación en Santa Cruz, agradeciendo asimismo a las autoridades presentes por su iniciativa en la construcción de una nueva escuela.

José Dante Llugdar valoró el compromiso del Instituto Aonikenk administrado por la Fundación Petroleros Jerárquicos para la Economía y el Desarrollo Social, en la inclusión y la construcción de seis nuevas aulas antes del fin del año, al tiempo que pidió seguir priorizando la educación y reflexionó sobre la responsabilidad de la familia en la misma, rescatando la importancia de cuidar los recursos de la provincia, agradeciendo a los padres de los alumnos por la confianza brindada.

Dicha Fundación formuló el proyecto educativo para la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario, con el fin de dar creación a esa Escuela con el compromiso y posicionamiento político y pedagógico que aspira a que cada estudiante participe de tales propuestas y adquiera habilidades, destrezas y conocimientos que les permitan continuar luego estudios superiores o bien insertarse en el mundo laboral y así aportar al desarrollo socio productivo de la provincia.

Junto a los miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución, el líder sindicalista encabezó el acto del cual tomaron parte el Vicegobernador de la provincia, Eugenio Quiroga; la Presidente del Consejo de Educación santacruceño, María Cecilia Velásquez; el Intendente local, Fernando Cotillo; el subsecretario de Educación Técnico Profesional, Rodrigo Gojan y la Directora del Nivel Primario del Instituto Aonikenk, Mara Llugdar, entre otros actores.

“Esto no se logra de un día para otro. Lo venimos trabajando como una idea, un proyecto. Agradezco a Cecilia y todo su equipo, a Rodrigo, a Mara, por esta iniciativa junto con los directivos de ponerse a trabajar desde el momento que arrancamos. Hemos pasado por distintas etapas, buenas y malas pero jamás hemos claudicado”, analizó el Secretario General.

Y agregó que “estamos convencidos que la Educación va a ser el eje principal del futuro de todos los santacruceños, de todos los argentinos. Somos una Institución con incidencia en tres provincias patagónicas. Hemos avanzado más rápido de lo previsto con el proyecto de la Escuela en la Provincia de Chubut, y hoy aquí en Santa Cruz tenemos previsto desde el Instituto Aonikenk, antes de fin de año, culminar con seis aulas nuevas, adaptándonos para que quienes tengan una capacidad diferente también puedan asistir”,

Asimismo, valoró que “a través de la directora hay muchos chicos que cuando sus padres no pueden hacer frente a una cuota, la Institución los cobija. Entonces estamos hablando de inclusión ya que no solo parecemos, sino que también hacemos. Y ahí está la responsabilidad que tenemos los dirigentes, que tiene que ver con que la gente no pierda el objetivo que hoy son nuestros hijos”.

“Ellos son el futuro de la provincia, de la Nación. Reflexionemos todos para que lleguemos a un acuerdo en el cual prioricemos la Educación por sobre todas las cosas. Esto lo aprendí una universidad de Pekín, en China, que esto es responsabilidad de la familia, viene desde la casa, y no desde el Estado”, sostuvo.

Llugdar agradeció “a los padres del Instituto que confiaron en nosotros, que los proyectos que ya están comprometidos desde la Institución los vamos a culminar pero como dijo Eugenio, esta es una constante, avanza de tal manera que nos debemos preparar para el futuro y para eso, defender los recursos que tenemos los santacruceños”.

“Seamos cuidadosos. Los santacruceños tenemos la oportunidad de cuidar lo nuestro, con el eje principal en la Educación y sobre todo con la oportunidad que tiene la escuela técnica que podemos acompañar. Para fin de año queremos culminar con esta etapa del Instituto Aonikenk”, cerró.

Detalles del acto

En el SUM del 4to. Piso de la Sede caletense del Sindicato, se llevó adelante la presentación de la Escuela Técnica Austral de Petroleros Jerárquicos de esa localidad y apertura de obra de la construcción de la Escuela Profesional N° 10 también de esa ciudad, todo ello en forma conjunta por parte del Gobierno de la provincia de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación y el municipio de Caleta Olivia, con la Fundación de Petroleros Jerárquicos.

Tras las palabras de bienvenida, se compartió un video demostrativo en referencia a la educación técnico-profesional dónde se dirigieron a los presentes en primer término Gojan, luego fue el turno de Velásquez, quien hizo entrega del acuerdo respectivo a José Llugdar y -seguidamente- el Intendente Cotillo entregó la habilitación comercial de la Escuela Técnica Austral al propio Secretario General.

Todos ellos, junto con el Vicegobernador Quiroga y el Secretario Adjunto del Sindicato, Luis Villegas, hicieron finalmente entrega de indumentaria y elementos de protección personal (EPP) a los alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Austral de Petroleros Jerárquicos allí presentes.

