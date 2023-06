Construyamos Juntos llegó la cuenca carbonífera

El intendente Pablo Grasso encabezó la apertura de un nuevo local partidario en la localidad de 28 de Noviembre. Fue el cierre de una extensa recorrida de tres días por las ciudades de la cuenca carbonífera, donde mantuvo reuniones con vecinos y autoridades.

Este jueves por la noche, el líder del espacio político Construyamos Juntos, Pablo Grasso, concluyó una nueva visita a la cuenca carbonífera con la inauguración de un local partidario, definido como un lugar de construcción, diálogo y análisis político para la comunidad. El acto, como cada uno de los que se viene haciendo en cada rincón de Santa Cruz, contó con un enorme acompañamiento del público.

Sobre el escenario, junto al líder político, estuvieron el diputado nacional mandato cumplido Juan Vázquez, el concejal Aldo Arabena, la candidata a diputada por Pueblo Lorena Ponce y los concejales Isabel Gatica y Horacio Lavie. Se hicieron presentes además los titulares del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos y de 28 de Noviembre, entre otros tantos dirigentes gremiales, políticos y vecinos de la localidad.

“Queremos recuperar la esperanza, volver a recuperar a los compañeros que durante mucho tiempo muchos se olvidaron. Históricamente el país, la provincia y las localidades fueron peronistas”, indicó Grasso a la hora de tomar la palabra.

“La idea es formar parte de un proyecto colectivo. A cada uno de los compañeros, sabemos que cuando llegamos es para solucionar problema de la gente” reiteró Grasso.

“Hay que hacernos cargos de este momento. No hay que tenerle miedo”, dijo en referencia a la situación nacional, y destacó la fortaleza de la gente al afirmar que “a la vicepresidenta la quisieron asesinar y después estuvo con medio millón de personas, para demostrar que la militancia es lo que más fuerte tenemos siempre”, sostuvo Grasso continuando el discurso.

“Tenemos que convocar vecinos para solucionar el problema de la gente. Necesitamos gente con ganas, visión y expectativas”, aportó el titular de Construyamos Juntos, al tiempo que ahondó que “Esta ciudad y esta provincia fue semillero de cuadros: muchos han visto compañeros que han sido importantes en la carrera política de cada pueblo”.

“No miren a los compañeros de reojo, hay que ir para adelante. Hay que sacar del olvido a 28 de Noviembre. Los jóvenes son el presente y hay que darle la oportunidad ahora para que sean artífices de la realidad”, continuó.

“Prefiero que me critiquen por hacer algo que no les gusta a que me critiquen por no hacer nada. Hay que hacerse cargo de la realidad y resolver los problemas de la gente”, enfatizó Grasso mientras el público rompió en aplausos.

Pidió el cumplimiento del 70/30 y que las grandes industrias que operan en la provincia lo hagan con responsabilidad. Además, destacó el anuncio del pago del aguinaldo y bono por parte de la gobernadora Alicia Kirchner, haciendo referencia a la correcta administración de los recursos a pesar de la difícil situación nacional.

“No le tengamos miedo al invierno ni al frío. Vamos a trabajar y reventar las urnas en agosto y en octubre para recuperar la municipalidad de 28 de Noviembre para el peronismo”, cerró.

