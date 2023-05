Soloaga “que nazca un nuevo sol de soberanía, independencia y libertad en nuestra tierra».

En el discurso que pronunciara en los primeros minutos del jueves, durante la Velada Patriótica “Esperando el Sol del 25”, el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, lanzó un elíptico mensaje de reflexión hacia quienes tienen responsabilidades institucionales para que asuman compromisos en defensa de la soberanía integral de la Nación.

Lo hizo luego de que se entonaran las estrofas del Himno Nacional, con la primera voz de Inés Cuello y ante una multitud de vecinos e invitados especiales que asistieron al magnifico evento artístico en instalaciones del Gimnasio Polideportivo de la localidad, el cual había comenzado en la tarde noche del miércoles.

En ese marco, el jefe comunal hizo referencia al nuevo avance de grupos monopólicos y a la crisis educativa que se vive en gran parte del país, de manera particular en todo el territorio santacruceño.

Por ello expresó que “si nuestro pueblo no se ilustra, si no se protegen los derechos de la gente, si no se protegen sus recursos estratégicos y si no se protege la educación del pueblo, nuevas expectativas reemplazarán a las anteriores”.

Consideró entonces que esas expectativas generarán nuevas incertidumbres y, de no adoptase acciones soberanas y patrióticas, lejos de corregirse, el destino del país será el que alguna vez advirtió uno de los próceres de nuestra nacionalidad, Mariano Moreno, cuando decía “de nada vale mudar de amos y tiranos, sin destruir la tiranía, esa tiranía de los poderosos que concentran riqueza provocando pobreza».

Consecuentemente, puso énfasis en la imperiosa necesidad de adoptar firmes posicionamientos en defensa de nuestra Paria para que la misma deje de ser saqueada, sometida y humillada “o la bandera flameará sobre sus ruinas».

Finalmente, como mensaje esperanzador, cuando faltaban pocas horas para las primeras luces del día en que se celebraba el 213° aniversario de la Revolución de Mayo, anheló “que nazca un nuevo sol de soberanía, independencia y libertad en nuestra tierra».

LA FIESTA POPULAR

El festival artístico, complementado con patio de comidas y stand de artesanos y manualeros, había comenzado alrededor de las 19:30, contándose además con una gran logística en materia de seguridad y prevención sanitaria.

El público se deleitó con la actuación de artistas locales y de trayectoria regional y nacional de diferentes géneros, quienes actuaron en un escenario convenientemente adornado para la fiesta patria, sumado a ello un excelente dispositivo de sonido.

Sucesivamente y muy aplaudidos se fueron presentando la Orquesta Típica Infanto Juvenil, la Escuela Andanzas, Camila Pintos, Hugo Mayorga, el Ballet Raíces, el conjunto Refugios del Cañadón, Fabián Cortés, Grupo Culpables, Inés Cuello y finalmente Tribuh.

