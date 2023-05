Acuña Kunz critica el no acuerdo de su partido con Claudio Vidal

El referente de la UCR en Caleta Olivia, el doctor Juan Acuña Kunz, se expresó en sus redes sociales con fuertes críticas hacia la dirigencia de su partido por no avanzar sobre un acuerdo político con Claudio Vidal.

A continuación, el texto publicado por Acuña Kunz:

LA DIRIGENCIA DE MI PARTIDO Y SU IRREFLENABLE MIEDO A GOBERNAR

En el día de ayer un grupo de iluminados dirigentes radicales, la mayoría de ellos con domicilio en Río Gallegos y todos con sus cargos vigentes por vencerse, tomaron la decisión inconsulta y sin mandato de la Convención (órgano máximo de toma de decisiones de la UCR) de cerrar las puertas a un acuerdo electoral y programático con el partido SER.

Los santacruceños vivimos horas de profunda angustia. Estamos culminando Mayo y las escuelas están cerradas.

El desempleo creció de manera abrupta en los últimos años, la producción de petróleo está por el piso y en algunos centros urbanos -por la corrupción y falta de inversión- carecen de servicios básicos como el suministro de agua cloacas redes de gas etc . ¡TODO ESTO EN UNA PROVINCIA RICA Y LLENA DE RECURSOS!

Vamos a cumplir 32 años de gobierno kirchnerista y el sistema está putrefacto.

El sistema electoral, con ley de lemas y cambios de las reglas de juego entre gallos y media noche está hecho a medida para los que hoy gobiernan. La justicia es totalmente oficialista y la legislatura una escribanía.

Frente a este escenario, por primera vez en la historia, Santa Cruz tiene dos fuerzas opositoras que acumulan más de 60% del apoyo popular: La UCR con sus aliados y el partido SER del Petrolero Claudio Vidal, que abrió el diálogo para que podamos llegar a un acuerdo y cambiar el signo político que nos gobierna desde hace más de tres décadas.

En el día de ayer, los partidos que forman el frente Cambia Santa Cruz decidieron anular la posibilidad de todo acuerdo con SER aduciendo cuestiones de principios. Ni siquiera para competir en el marco de la ley de lemas. Algo inentendible para los que queremos ver una Santa Cruz distinta.

Detrás de esos argumentos princípistas se esconde una terrible cuestión clasista.

El empresario Eduardo Costa sostiene en privado que el Petrolero Claudio Vidal no es como nosotros. Y eso es toda una declaración de principios. Pues no será como él, blanco y millonario y pareciera que eso es motivo suficiente para no cambiar los destinos de Santa Cruz.

Más allá de la vara dudosa que usa el oficialismo partidario para medir con quien sí y con quien no se acuerda, es clarísimo que están buscando acomodarse y darle rentabilidad a la UCR como PYME con sede en Rio Gallegos. No quieren cambiar Santa Cruz, no les interesa que los niños no tengan clases, no les importa nada.

Eduardo Costa solo quiere ser Senador Nacional y su grupo quiere acomodarse en los cargos cómodos, perjudicando gravemente a muchos dirigentes radicales del interior que pueden competir por las intendencias de sus pueblos o recuperar concejalías en muchos otros casos. Y encima se dan el lujo de tratarnos de cómodos a aquellos que queremos ocupar un lugar de representación para transformar la realidad de la provincia.

Ese irreflenable miedo al poder y a gobernar y el egoísmo es el problema y la patología histórica de muchos dirigentes de mi partido y a ello hay que combatirlo tanto o más que al propio kirchnerismo. Pues nadie quiere gobernantes miedosos.

Comentarios

comentar