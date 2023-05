Alicia: “La política pública la escriben los gobiernos que apuestan al desarrollo”

Lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner en el acto de firma del memorando de entendimiento para avanzar en la exploración de la formación Palermo Aike, y del acta de adhesión general, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Destacó la importancia de la misión y la visión de los gobiernos para avanzar en el desarrollo de las políticas públicas, y del trabajo articulado.

En ese marco, en primera instancia señaló que las explicaciones técnicas y de políticas públicas, de alguna manera fueron dadas por los CEO de ambas empresas. En ese sentido, indicó que pensaba acerca de la importancia de gobernar. “Hablamos de hechos para crecer y como Gobernadora tengo la misión de conducir este gobierno. pero no solamente hay que tener responsabilidad en la misión, sino fundamentalmente visión. Y si no tenemos esa visión para crecer somos simplemente una administración”, expresó.

En ese sentido, recordó que hace dos o tres años se depositó toda la fe en esta bendita roca. “En aquel momento me pidieron no hablar porque había que investigar mucho más al respecto. Cuando uno piensa en función de una política pública apuesta la misma. ¿Y qué es una política pública? Es brindar no solamente desarrollo económico para la región sino fundamentalmente desarrollo humano e inclusión social”, agregó.

En otra parte del discurso, destacó la presencia de las universidades es una apuesta muy grande. “En esta provincia estamos formando ingenieros en energía. Hay dos lugares en el país y uno está en Santa Cruz. Además, nuestras universidades apuestan a la capacitación de técnicos y lo que se necesita para este desarrollo. Pero creo que lo que tenemos que advertir todos y de lo que se hablo acá es de geopolítica energética. Desde Santa Cruz estamos apostando a la geopolítica”, expuso.

“En algún momento seremos exportadores al mundo y eso se hace cuando se tiene visión y se trabaja articuladamente. No es apretar un botón y que al otro día esté todo resuelto. Eso exige también la mirada permanente del trabajo, de la coordinación, organización, y dejar los egos de lado porque seguramente producción de barriles vaya incrementándose, los que dimos este paso hoy estemos en cualquier otra actividad, salvo las empresas que seguirán trabajando”, consideró.

Antes de concluir, Alicia agradeció por el desafío y pidió que se tenga en cuenta que la “política pública la escriben los gobiernos que apuestan al desarrollo”. “Los gobiernos que no apuestan al desarrollo hacen políticas inmediatistas que sirven para una gestión y nosotros queremos hacer geopolítica en grande y no solamente colocar a Santa Cruz dentro del escenario de la Argentina sino también queremos extenderla a otros escenarios porque es la manera de crecer y desarrollarnos. Misión y visión, geopolítica, pensemos que es el salto que tenemos que dar y como santacruceños y santacruceñas lo vamos a dar”, finalizó.

(Fuente: AMA Santa Cruz)

Comentarios

comentar