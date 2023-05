Llugdar: “Trabajamos en un proyecto que es netamente peronista, porque incluye a todos”

Así lo señaló el Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, en el marco de un acto político que tuvo como invitada especial a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y del Intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a Gobernador de Chubut por el justicialismo, Juan Pablo Luque.

José Dante Llugdar recibió este jueves en horas del mediodía a la funcionaria nacional y a numerosas personalidades del sector sindical y político encolumnados detrás de la candidatura de Luque a la gobernación provincial, en la Lista de ‘Arriba Chubut’, que competirá por el sillón de Fontana 50 en las elecciones del próximo 30 de julio.

En instalaciones del SUM de Jerárquicos CAD, el líder sindicalista brindó previo al almuerzo allí celebrado, un discurso de fuerte contenido político que refirió a la importancia de trabajar en línea con el proyecto del peronismo para lograr inclusión, generación de empleo y sostenimiento del mismo. Además, hizo mención a diversos proyectos en la región patagónica y felicitó a los candidatos presentes.

“Recorrimos las instalaciones de este edificio y la Ministra nos felicitó, le dijimos que esto va más allá de lo nuestro y no afecta a un solo sector, sino que está abierto a la comunidad, y estoy convencido que es así porque es la forma de pensar que tenemos los peronistas”, sostuvo agradeciendo la presencia de Tolosa Paz y también la de Luque, a quien le aseguró que “no me cabe duda de que vas a ser nuestro próximo Gobernador”.

“Estoy convencido de que va a ser así y que la fe, la tiene para serlo. En Comodoro Rivadavia vamos a trabajar para que eso ocurra. Y ojalá que también podamos convencer a la señora Cristina Fernández de Kirchner para que ella sea nuestra candidata, porque estamos convencidos de que debe ser así”, enfatizó el dirigente.

En ese sentido, suscribió que “en esto también, aquellos que tenemos la responsabilidad de dirigir un sindicato, de dirigir la CGT, de alguna manera tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde, desde el punto de poder construir hermanados, como corresponde, como lo hacemos desde Comodoro Rivadavia, en toda la Patagonia”.

“Estamos convencidos de que tenemos un proyecto muy largo e intenso, que va a ser intenso, porque lo es así hoy. Me pregunto, ¿qué otro candidato que no sea del peronismo habla de un proyecto de inclusión, generación y sostenimiento del empleo? Entonces, tiene que ver con que nosotros vamos a trabajar en esa línea, ni que hablar de lo que ocurre en Vaca Muerta, del Gasoducto ‘Néstor Kirchner’, de lo que es Tierra de Fuego, con una inversión de casi 800 millones que no es en beneficio únicamente para la gente fueguina, sino para todos los patagónicos, porque muchos patagónicos trabajan ahí”, analizó.

Llugdar señaló finalmente que “podemos estar todo el día mostrando lo que realmente se puede hacer desde el peronismo, donde debemos estar todos hermanados y no buscarnos problemas. Lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestros candidatos, bajar del escalón que corresponde, y apoyarlos. Gracias por la visita a Juan Pablo, le deseo la mayor de las suertes porque no me cabe duda que va a ser el próximo Gobernador”.

Comentarios

comentar