Piden dos años y tres meses de prisión para Sebastián Villa por violencia de género

El futbolista, acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja, presenció la primera jornada de alegatos del juicio.

La fiscalía solicitó una pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional para el futbolista Sebastián Villa, acusado de violencia de género contra su ex pareja Daniel Cortés.

El pedido fue realizado este miércoles por el fiscal de juicio Sergio Anauati, durante la primera jornada de alegatos ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, en el marco del proceso que se le sigue al jugador por presunta violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés.

«Se han acreditado los sucesos denunciados de violencia de género», indicó el fiscal. Lo siguió de cerca el delantero de Boca, quien se encontraba en la sala.

«Creo que se han acreditado los sucesos y en que prueba baso mis dichos para permitir. Se encuentra acreditado que el 27 abril del 2020 en lote 421 del country Saint Thomas, Canning, Villa le dijo a Daniela Cortés que le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en la frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y tirarla al suelo, para luego darle patadas», añadió.

El futbolista está acusado de los delitos de lesiones leves calificadas por el vinculo y por tratarse de un hombre con una mujer en concurso real con amenazas coactivas.

Para la fiscalía, hubo un contexto previo al incidente bajo investigación y enumeró que había habido una “escalada” de violencia que comenzó con celos de Villa hacia ella, algunos empujones que le daba y ella le restaba importancia, la ingesta de alcohol por parte del jugador y en una convivencia en medio de una pandemia decretada por aquel tiempo.

“Es suficiente para otorgarle credibilidad a su palabra”, sostuvo el fiscal, quien dijo que “el debate permitió acreditar la forma de vinculación entre imputado y víctima. La fiscalía dijo que hubo “cosificación” por parte de VIlla hacia ella.

Además, señaló que más allá de los dichos de la víctima, existieron otras pruebas tales como el análisis que hizo la técnica en minoridad Mónica Juárez, quien estuvo con la denunciante horas después del hecho donde ella llamó a la policía.

Qué declaró Villa

Al declarar ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, el futbolista negó los hechos que se le imputan y acusó a su ex pareja de ejercer violencia sobre él.

«Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa», dijo.

También relató que Daniela le robó dinero, y que ese fue el motivo por el que terminaron la relación.

Días después, Villa sumó a su defensa un audio de la madre de Daniela Cortes, llamada Patricia, quien le pidió a su hija que detenga su accionar y que “deje en paz” al futbolista de Boca.

La conversación presentada

Patricia, madre de Daniel Cortes: -Sabiendo que estamos nosotros acá, me parece muy mal eso que no pienses en nosotras. Primer lugar, vos sabías…

Daniela: -…

Patricia: – Te lo supliqué todas las noches y allí en su habitación, No tomes más problemas. Si él no te quiere hablar, no le hablés, pero dejalo solo, dejalo en paz. ¿Te lo supliqué o no te lo supliqué?, ¿Te lo dije o no te lo dije?, ¿Te lo dije o no te lo dije?

Daniela: – (llora y no se entiende lo que dice)

Patricia: -Vos sos la que te tenés que calmar. Acá la única que se tiene que calmar sos vos. Dejá de ser loca porque estás actuando como una loca. Una loca no tiene… Una persona de cinco sentidos no actúa así. A mí me tenés a punto del infarto. Carlos María y las niñas son los que van a quedar solos por tu culpa. Por tu culpa yo me voy por el hijo de p… al cementerio, pero Carlos María y las niñas son los que van a quedar solos por culpa tuya, por no haber hecho caso, por no haberte calmado. No le tenías, no le tenés por qué pegar a él.

Sebastián Villa: -Doña Patricia, me acaba de tirar una vela, me acaba de tirar una vela, me acaba de tirar una vela.

Patricia: -Daniela, vos nunca en la vida hiciste estas cosas, por qué te estás comportando así, por qué te comportás así. Daniela nomás, tiene que parar, yo te dije a vos, pará las cosas.

Comentarios

comentar