Juan Acuña Kunz: «El oficialismo partidario con Costa a la cabeza no quiere ganar ni gobernar»

Así lo manifesto el médico Caletense en su red social de Facebook, bajo el título «La Mezquindad de los Cesares», donde realizo un duro cuestionamiento a la figura del actual Senador Eduardo Costa, respecto a las definiciones que este expreso en las últimas horas en la ciudad Capital sobre el proceso electoral que se avecina. Entre otros conceptos Acuña dijo que «de las declaraciones del Senador Costa queda clarísimo que el Radicalismo está siendo manejado como una PYME con sede en Río Gallegos y que están dispuestos a seguir siendo gobernados por el kirchnerismo con tal de no perder los pocos cargos que detentan» indico. Recordemos que el Dr. Juan Acuña Kunz ya ha manifestado públicamente su intensión de ser Senador Nacional y avanzar con un frente programático con el dirigente petrolero Claudio Vidal.

Después de haber escuchado las declaraciones del Senador Eduardo Costa no me caben dudas: El oficialismo partidario de la UCR tiene todo el tablero armado para perder las elecciones y seguir conservando los escasos cargos que usufructúan desde hace décadas y si el mismísimo Costa consigue ser reelecto cumplirá 20 años atornillado a las sillas del poder legislativo, pero en su discurso seguirá criticando los feudos y la concentración de poder borrando con el codo lo que escribe con la mano.

Pero del hermetismo de la Diputada Reyes con respecto al próximo Senador (y también al vicegobernador/a y a los diputados provinciales) y de las declaraciones del Senador Costa queda clarísimo que el Radicalismo está siendo manejado como una PYME con sede en Río Gallegos y que están dispuestos a seguir siendo gobernados por el kirchnerismo con tal de no perder los pocos cargos que detentan.

Me pregunto, si tan bueno a sido nuestro desempeño como opositores y nos consideramos una alternativa real de gobierno ¿por qué no utilizamos las reglas de la ley de lemas y acordamos programáticamente con SER ir a una elección que nos permita ganarle al kirchnerismo?. La respuesta es clarita: el oficialismo partidario con Costa a la cabeza no quiere ganar ni gobernar, solo quiere conservar el pago chico, los carguitos.