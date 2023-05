“Wale” presentó su último lanzamiento musical “No estas bien”

Maxi Lemo, vocalista de la banda de punk rock “Barto” presentó su última grabación, disponible para escucharla a través de la plataforma YouTube.

Con un estilo totalmente diferente al que presenta con su banda, Maxi Lemo, más conocido como “Wale”, presentó ayer su más reciente grabación “No estas bien”. “Esta canción la grabé este año en el estudio y tengo algunas otras que fui grabando a lo largo de los años y las voy subiendo de a poco. Cambia un poco el estilo de música que vengo haciendo con la banda”, comentó en comunicación con ‘La Mañana en Patagonia’.

Con respecto a su forma de composición, comentó: “Las canciones me llegan solas. No me levanto pensando en que tengo que escribir, sino que en cualquier momento agarro la guitarra y por ahí me llega una canción, y no la olvidó”.

Por último, se refirió a la actualidad de “Barto”. “Estamos muy activos con la banda, hace unas semanas tocamos en Comodoro y el fin de semana anterior acá en Caleta. Ahora vamos a hacer un parate, hasta el mes que viene donde vamos a festejar nuestros 10 años con algunas bandas invitadas de afuera. Después de eso nos vamos a meter de lleno a grabar un nuevo disco”, mencionó.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

