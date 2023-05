Roxana Reyes: “nos vamos a poner al hombro la Educación, que es lo que nos va a permitir salir adelante”.

La Diputada Nacional y precandidata a Gobernadora de Santa Cruz, Roxana Reyes, se encuentra recorriendo la ciudad de Caleta Olivia para avanzar sobre las propuestas que se centran en la educación y la seguridad. Junto a Yanina Gribaudo y Juan Acuña Kunz buscan aprovechar la oportunidad para un cambio de gobierno en la provincia.

La Diputada Nacional Roxana Reyes dialogó con Voces y Apuntes acerca de su agenda en la ciudad y explicó que: “ayer tuvimos lindas reuniones con jóvenes que nos planteaban cual era su falta de esperanza en poder conseguir trabajo o terminar un ciclo lectivo con contenidos y que les permitiera avanzar en una educación superior. Nos vamos a poner al hombro la Educación que es lo que nos va a permitir salir adelante. También nos hablaron de los graves problemas de seguridad que hay en Caleta Olivia y las necesidades que tienen en cuanto a fortalecer en los barrios esta cuestión”.

Reyes mencionó que: “todo esto nos llena de contenido para el desarrollo de nuestras políticas de estado. Caleta es la ciudad importante de la zona norte, y sin duda tiene una importancia estratégica para Santa Cruz. Le vamos a dar ese lugar y la vamos a poner en valor”.

Por su parte, Yanina Gribaudo, quien acompaña al equipo de Juntos por el Cambio mencionó que: “Estoy convencida de que a nivel nacional va a gobernador Juntos por el Cambio, y Santa Cruz también va a tener ese cambio de la mano de Roxana. Hay mucho hartazgo y desilusión. Pero al mismo tiempo, nadie pierde la esperanza. Por eso la gente tiene esa oportunidad de involucrarse, de ir a votar y poder cambiar esto. Merecemos estar mejor. Hace muchísimos años que nos gobiernan las mismas personas, que cambian de lugar, pero siguen ellos, y no nos pueden ofrecer las soluciones que hace 35 años no nos dan”.

El doctor Juan Acuña Kunz también será parte del equipo de trabajo y aclaró su situación luego de muchos rumores sobre posibles candidaturas. “Tengo aspiraciones a ser candidato a Senador, lo que no significa que uno no pueda tener un acuerdo político dentro del espacio para ver qué es lo mejor y en qué lugar se puede estar”.

“Es una oportunidad para poder colaborar. Siempre estuve al servicio de mis vecinos, y no me quiero morir sin ver el cambio de políticas en Santa Cruz. Tenemos que cambiar la matriz política y no prometer demasiadas cosas, solo sacrificio, para poder cambiar la realidad”, concluyó Acuña Kunz.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

