Santiago Rearte se consagró campeón mundial en patinaje artistico

El patinador caletense de 10 años de edad, Santiago Rearte, sigue sorprendiendo con sus importantes logros a tan corta edad, convocado por la Confederación Argentina de Patinaje para integrar el equipo nacional en las semifinales de la Copa Mundial WS que se está desarrollando desde el 8 al 15 de mayo en Asunción, Paraguay, siendo está su primera presentación a nivel mundial y logrando consagrarse campeón en su categoría en el Artistic International Series 2023, compitiendo contra patinadores de 14 paises.

El flamante campeón expresó su alegría y su agradecimiento a su entrenadora Celeste Garay, así como también a su familia que trabajaron arduamente para solventar los gastos que conllevan una competición de este nivel.

«Inmensamente agradecido de haber podido participar en esta competencia y adquirir una nueva experiencia representando a mi país.

Gracias a todas las personas e instituciones que me apoyaron económicamente para que pueda viajar y a toda la gente que a diario me brinda su cariño y apoyo, motivándome a seguir haciendo lo que más me gusta… patinar. Gracias a mi técnica Cele por guiarme en este deporte y a mi familia por apoyarme en lo que más disfruto hacer»

Comentarios

comentar