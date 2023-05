Jey Mammón llevará a Telefe a la justicia

Luego de su polémica salida de «La Peña del Morfi» el conductor iniciaría acciones legales contra el canal, según contó Fernando Burlando en la tarde de hoy.

Jey Mammón estaría analizando iniciarle acciones legales a Telefe, luego de su abrupta salida de «La Peña del Morfi», en medio de acusaciones por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto.

Así lo confirmó Fernando Burlando en el día de hoy junto a Romina Manguel: «Va a ser sangriento» anunció el letrado que al mismo tiempo aclaró que el no será el representante del conductor.

«Creo que se viene una segunda parte, donde el actor en tratar de buscar justicia, no tanto con la problemática en sí, sino con quienes han hablado un poco de más, es Jey Mammón», anunció Burlando.

No obstante ante la pregunta de Manguel de si él iba a acompañarlo en la demanda, el abogado respondió: «No, yo no, pero creo que se viene eso que va a ser sangriento», remarcó repetidas veces y aclaró: «Porque también hay algo que tenemos que explicarles a la gente, que tiene que ver con esas guerras de medios y productoras. Creo que lo que están evaluando precisamente en el caso de Jey Mammón es ésta guerra de productoras, y esta ida de Jey de América a Telefe, y a su vez también Telefe que no se sabe si tomó una buena decisión en esta ¿condena?», puntualizó dejando entrever que el canal tuvo una particular intención de perjudicar la imagen del conductor.

«¿Cancelar es una condena?» preguntó finalmente Burlando para debatir: «Esto es extra contrato, porque si yo como medio, tomo una decisión que notoriamente a vos te perjudica, eso provoca un daño y está fuera de contrato», concluyó.

