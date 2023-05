Aixa Siares representará a la provincia en el certamen “Señorita Independencia”

La joven de Caleta Olivia quedó seleccionada para representar a Santa Cruz en el certamen que se realizará en el mes de septiembre en Tucumán.

Aixa Siares es mamá de un niño de 4 años y estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNPA UACO. El año pasado comenzó a incursionar en el mundo del modelaje y recientemente le fue confirmada la noticia de que representará a la provincia de Santa Cruz en un certamen nacional. “Conocí el certamen el año pasado, cuando acá en la ciudad también tuvimos una representante, pero en la categoría de adolescentes. En diciembre se abrieron las convocatorias para este año y me postulé. Mandé mi formulario y después tuvimos una charla por zoom. Había varias candidatas, en marzo me adelantaron que tenía muchas chances de quedar yo, y ahora me confirmaron oficialmente que yo voy a ser la candidata”, explicó Aixa en diálogo con Voces y Apuntes.

Con respecto al certamen añadió: “mi participación tiene que ver con difundir la historia y la cultura de Santa Cruz y también hablar sobre problemas de la sociedad y que nos contemplan a todos. Por ejemplo, este año la temática se centra sobre todo en el cambio climático y el calentamiento global, entonces tengo que referirme a esta situación y cómo afecta a nuestra provincia”.

“Me dediqué toda la pandemia a mi hijo, y luego cuando empezó el jardín tuve más tiempo para mí, entonces empecé a modelar con sesiones. Empecé el año pasado en el mundo del modelaje, pertenezco a una agencia de Rio Gallegos y ahí nos juntamos con Bianca, que es la chica que nos representó el año pasado. Ella me contó todo, me encantó y quise participar”, explicó la representante santacruceña.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar