Velázquez: “El sueño de la Escuela Re Si es tener un lugar y por eso lo vamos a construir en Río Gallegos”

Así lo manifestó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, este domingo tras una conferencia de prensa en el marco de la 5ª edición de Glaciares en Concierto que se realiza en la localidad de El Calafate. Asimismo, se hizo anuncio de la construcción una sede en la capital provincial.

En principio, la titular de la Cartera Educativa señaló: “Venimos trabajando desde hace siete años junto con el director de la Escuela Re Si, Mariano Mosso. En sus comienzos, la escuela no existía ya que era un programa de orquestas juveniles y nosotros lo convertimos en una escuela. Además, se agregó coros porque el instrumento más cercano que tenemos es la voz y si no tenés el instrumento no podés participar en la música”.

“La Escuela Re Si es una escuela que va a los barrios, que va a los lugares en donde por ahí los chicos se encuentran con la música y la música los va a buscar. Es por eso que la idea es expandir esto a todos los lugares de Santa Cruz y que todos los chicos y las chicas de la provincia tengan la posibilidad de elegir la música como un modo de expresión”, expresó.

Asimismo, la presidenta del Consejo Provincial de Educación explicó que “en este caso, para la formación docente creamos un instituto que se llama Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA) en donde se cualquiera se puede formar como profesor de música, por ejemplo, la cual es una formación terciaria”.

Por otro lado, la funcionaria hizo declaraciones acerca de la construcción de una sede para la Escuela Provincial de Música “Re Sí” que se realizará en la ciudad de Río Gallegos. “Esta es una escuela que no tiene muros y se encuentra en distintos puntos de la provincia y su sueño es tener un lugar en donde juntarse; ensayar y brindar conciertos. Es por eso que, vamos a empezar a construir con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en un terreno que nos entregó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ubicado en la zona de la Ria”.

“Orquestas en el país hay muchas, pero escuelas como esta no. Por ello, que la orquesta haya evolucionado en una escuela como la Re Si me pone muy feliz”, manifestó.

Finalmente, Velázquez indicó: “No hay otra experiencia como esta, pero sí, el programa de orquestas en la Argentina y hay en distintas provincias. Creo que sería grandioso generar una iniciativa nacional con un encuentro de orquestas de todas las provincias. Es muy interesante el desarrollo que se logra porque nosotros creamos una escuela y es importante que el Estado esté acompañando este tipo de proyectos”.

Cobertura especial: AMA Santa Cruz

