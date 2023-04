Glaciares en Concierto: un espacio en el cual se vive y se siente la música de manera muy especial

Desde ayer, El Calafate es escenario del V° Festival Glaciares en Concierto que reúne a orquestas infanto juveniles de Santa Cruz y Chile. Este espacio de interacción e intercambio de experiencias y conocimientos, conjuga cultura, educación y turismo. Hoy te proponemos conocer, las experiencias de Serena Santos de Santa Cruz, y del director de la Orquesta Sinfónica Integral Salesiana de Puerto Natales.

Indudablemente la música repercute en nuestro desarrollo cerebral, pero específicamente en las infancias juveniles, cumple un rol clave respecto del crecimiento humano, generando identidad. Además, es un medio para exteriorizar las emociones y que se caracteriza a través de distintos estilos o géneros musicales por las personas según las experiencias de sus vidas privadas como sociales.

Para profundizar sobre este tema, la Agencia de Medios Audiovisuales de Santa Cruz (AMA) dialogó con participantes del gran evento que se concreta por estos días en la ciudad de El Calafate.

Serena Santos, representa la Orquesta de Barrio por medio de RE.SI (Escuela Provincia de Música de Santa Cruz). La joven de 15 años, nació en la provincia de Buenos Aires, pasó por Comodoro Rivadavia y hace dos años recaló en la capital santacruceña para realizar lo que tanto ama y que es la música.

En este mismo sentido, contó sus comienzos en la música y quién fue su gran influyente para estar en el camino de la misma. “Yo tocó el violonchelo, tocó el violín también. Todo empezó con el violín porque lo escuchaba y mi abuela Soledad me comentaba que le gustaba y era un instrumento que quería que toque. Me mostró unos audios muy bonitos y me encantó. Desde que estaba en la panza de mamá, ella me ponía música de Beethoven o todas músicas con violonchelo y violín”.

Además, agregó algunos detalles de sus inicios en Río Gallegos y cómo sigue el proceso de aprendizaje. “Me quedé sorprendida porque apenas entré, me comentaron sobre la orquesta y yo les dije que quería participar. Enseguida me ofrecieron los instrumentos y en particular el violín. Empecé con el violín y después me incliné por el violonchelo porque me gustaba más. Una vez que me entregaron el instrumento, me hicieron el comodato y ahora el instrumento lo tengo yo, como si fuera algo mío. Si rompo tengo que pagar, pero lo cuido como si fuera oro porque sé que lo instrumento lo vale”.

En cuanto a la conformación del grupo, dijo: “Nosotros somos como una familia, a pesar de que nosotros tenemos nuestras decaídas hicimos un montón”.

Por último, hizo hincapié en el objetivo de la orquesta. “Vinimos demostrar lo que aprendimos en el año para reflejar lo que sabemos. Todo está muy bonito y suena bien todo”, expresó.

Más allá de la participación de orquestas nacionales, también se hicieron presentes músicos del país vecino, Chile. Como es el caso de Ignacio Ángel Morales Chaval, director de la orquesta sinfónica integral salesiana de Puerto Natales.

“Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la premiación psicosocial de los jóvenes y generalmente a través de la música hemos podido rescatar después de la pandemia el encierro de nuestro alumnos y alumnas y como poder expresarse con el instrumento”, subrayó.

Por otro lado, comentó su punto de partida en el arte musical y cuanto lo marcó sus visitas a nuestro país. “Vine como alumno a El Calafate y Piedra Buena en varios encuentros. Fueron hitos que marcaron mi vida para seguir por este camino musical en mi país”.

“Siento que todavía dentro de nuestra cultura está mal visto ser músico porque no es algo bien remunerado, aunque de repente sí está el mercado y las puertas para nuestros jóvenes. Y eso que recién estamos naciendo”, reflexionó.

De igual manera, manifestó su próximo objetivo a desarrollar en el país trasandino. “A varios colegas les dije que quiero llevar un poco de Argentina para Puerto Natales. No para la región todavía porque es algo muy ambicioso. Lo primordial es empezar por casa, por tus niños y poder darles estas herramientas”.

Para finalizar, desprendió elogios por lo generado en la provincia de Santa Cruz. “Siempre me llamó la atención que Santa Cruz tenga muchos profesores en sus distintas ramas abarcando toda la necesidad comunal y provincial. Esto es muy importante porque le cambian la vida a los niños y niñas. Más allá de la obra y de la música clásica, lo más importante es la educación que se está entregando en Santa Cruz por la vía musical”.

