“1921, Cantares de Santa Cruz” se presentará en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

El libro de la autora caletense María Luz Roldán fue seleccionado para representar a la provincia de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

María Luz Roldán es una docente jubilada que recientemente publicó “1921, Cantares de Santa Cruz. Huelga Rural y Genocidio”, un relato poético que sumerge al lector en la trágica y definitiva huelga de los peones rurales que se enfrentaron a los dueños de la tierra en el Territorio Nacional de Santa Cruz durante 1920 y 1921.

En comunicación con Voces y Apuntes, la escritora dijo “estoy muy contenta. Es un logro para un escritor muy importante y agradecida también”, en relación a su futura presentación en la Feria Internacional del Libro.

“Francamente, nunca pensé en escribir este libro. No, no lo pensé hasta 2018. Yo leí a Osvaldo Bayer en 1985, cuando me fui a vivir con mi familia a Río Gallegos y bueno, y di con el libro. Cuando lo leí, caí en asombro porque había pasado a la escuela primaria, la escuela secundaria, había estudiado en institutos terciarios, había hecho ya muchos cursos alrededor de mi profesión y yo nunca había escuchado nunca nada del tema” , remarcó sobre la idea de escribir sobre el tema.

“Es un relato histórico en verso que me salió de esa manera. Fui estudiando, leyendo, proveyéndome de todo lo que iba saliendo para poder enseñarlo de alguna manera en la escuela”, contó María Luz Roldán.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

