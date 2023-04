Susana Giménez vuelve al cine de la mano de Diego Kaplan

La conductora confirmó que regresará a la pantalla grande para protagonizar una comedia.

La diva argentina, Susana Giménez confirmó su regreso a un viejo amor: el cine, está vez de la mano de Diego Kaplan para ponerse en la piel de una psicóloga que aún convive con su hijo de 43 años que se rehúsa a abandonar la casa materna.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando”, dijo Susana, para la revista Variety sobre la nueva producción que se comenzará a filmar en el mes de octubre.

“Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”, aseguró la diva que recientemente la vimos en LOL un reality que llevó adelanta para Prime Video.

Kaplan, por su parte, sumó que «Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; esta es la oportunidad perfecta», sostuvo el director.

Recordemos que la última vez que la actriz protagonizó un film fue en 1999 con «Esa Maldita Costilla» junto a Betiana Blum, Luis Brandoni y Rossy de Pama y en 2014 realizó una participación en Delirium, junto a Ricardo Darín.

