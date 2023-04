Matías Quinteros: “no se discuten más ideas o programas de gobierno, solo se habla de un acuerdo electoral”

El referente de la UCR en Caleta Olivia se expresó luego de la convención provincial del radicalismo, donde se discutió acerca del posible acuerdo electoral con Claudio Vidal.

El último fin de semana se desarrolló en Puerto San Julián, la convención provincial del radicalismo con la presencia de Matías Quinteros de la UCR Caleta Olivia, quien dialogó con Voces y Apuntes para brindar más detalles al respecto. “Es el órgano máximo donde se debate todo lo referido al partido, es el lugar propicio para exponer todas las situaciones que se dan en el contexto político a nivel local y provincial. Esta oportunidad no la desaprovechamos y viajamos a Puerto San Julián para estar presentes junto a muchos militantes de Caleta Olivia que nos acompañaron”.

Con respecto al temario, mencionó que se enfocó en el posible acuerdo que se busca con Claudio Vidal del Partido Ser. “La principal discusión pasó por el acuerdo con el Partido Ser. Hubo mucha disidencia, con muchas posturas en contra del acuerdo con Claudio Vidal y es algo que no se votó, que quedó en la nada”.

“El oficialismo del partido, representado en la figura de Eduardo Costa, y Gardonio, quieren avanzar con el acuerdo. Puertas adentro se dicen muchas cosas, Roxana Reyes parece estar en contra pero después en los medios dice que hay que avanzar con un diálogo. Realmente no se lo que va a pasar. Seguramente la decisión no va a pasar por la convención ni por un plenario del comité provincia, ni por la mesa de Cambia Santa Cruz; va a pasar por una mesa de café, donde tres o cuatro van a decidir y los demás van a acatar esa resolución”, remarcó Matías Quinteros.

Por otro lado, dejó en claro que: “muchos comités del interior pidieron que se respete la autonomía y que puedan definir los acuerdos locales, según la estrategia electoral de cada localidad”.

Por último, hizo mención a una fuerte discusión que tuvo con Eduardo Costa en el marco del encuentro. “No se discuten más ideas, programas de gobierno o un acuerdo programático. Solamente se habla de un acuerdo electoral y nada más. Eso me molesta, porque dicen querer ser gobierno, e internamente nada de eso se discute puertas adentro: que se va a hacer con salud, con la educación, la seguridad y demás temas. No tienen programa de Gobierno. Lo único que hacen es peregrinar por los medios de comunicación, contando la realidad que nosotros ya la conocemos, pero no te dicen cual es la propuesta para solucionarlo”, resaltó.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

