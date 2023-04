Foo Fighters anució su nuevo disco, tras la muerte de Taylor Hawkins

Con un significativo nombre, «But Here We Are» la banda comandada por Dave Grohl lanzará su álbum número 11 que se especula estará listo para principios de junio y del que ya podemos escuchar su primer corte «rescued».

Los chicos de Foo Fighters están listos para volver al ruedo y hacer catarsis sobre todo lo que pasó en el último año, donde tuvieron que afrontar la pérdida de uno de sus miembros más queridos, Taylor Hawkins, quien falleció en Colombia mientras la banda se encontraba realizando una gira por Latinoamérica con el festival Lollapalooza.

Ahora, desde sus redes oficiales, anunciaron que están listos para su álbum de estudio número 11 que los pondrá nuevamente a tocar y del que ya podemos escuchar el primer corte: «Rescued».

De acuerdo con un comunicado de prensa, ‘But Here We Are’ es una «respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año», explican.

El disco por su parte contendrá 10 temas: 1. ‘Rescued’, 2. ‘Under You’. 3. ‘Hearing Voices’, 4. ‘But Here We Are’. 5. ‘The Glass’, 6. ‘Nothing at All’, 7. ‘Show Me How’. 8. ‘Beyond Me’, 9. ‘The Teacher’, 10. ‘Rest’. y saldrá a la luz en su totalidad el próximo 2 de junio. Y está producido por la misma banda y saldrá bajo el sello de Roswell Records y RCA Records. Aún no sabemos si junto con el trabajo discográfico los chicos realizarán una gira, ni quién estará la frente de la batería.

