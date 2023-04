TC. Santero el primer ganador de la historia en El Calafate

Con una impresionante efectividad en las 3 reanudaciones que hubo, el mendocino alcanzó su 6º triunfo en TC luego de largar 4º y quedar 5º en el inicio. Lambiris completó el “1-2” de Ford tercero el Chevrolet de Mangoni. Mas de 30000 personas en el nuevo Autodromo Enrique «Quique» Freile de la Villa Turística.

Julián Santero (Ford) resultó el ganador de la entretenida Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en ocasión de la inauguración del autódromo de El Calafate, donde se disputó la 4ª fecha de su 82º Campeonato Argentino. El piloto del LCA Racing cortó una racha de 26 carreras sin triunfos (no ganaba desde San Nicolás 2021) y alcanzó su 6ª victoria en 75 carreras en la categoría. Mauricio Lambiris (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet) completaron el podio en el trazado santacruceño.

“Tremenda carrera. El triunfo se pudo haber dado en Viedma y en Neuquén, pero esta victoria no la cambio por nada. Arriesgué cuando tenía que hacerlo porque tenía un auto que estaba para ganar, aunque estuve varias veces al límite. Ahora estoy más ilusionado que nunca”, expresó Santero en Campeones Radio y AM590 Continental.

El mendocino, que había largado 4º, le dio a Ford su 3ª victoria de la temporada y le puso fin a una sequía de 39 Finales sin triunfos para el LCA Racing. El equipo del “Laucha” Campanera no ganaba desde Rosario 2019, con Matías Rossi (Ford), cuando todavía se denominaba Donto Racing.

Lambiris sumó su 2º podio del año (el 14º en TC) pero se bajó molesto del Ford del Alifraco Sport. “Dos veces me dejaron sin pista en las reanudaciones, uno con Mangoni y el otro con Santero. Por mucho menos, los comisarios te hacen devolver el puesto. No estoy enojado, es que uno quiere que siempre se mida igual. Igual hicimos una gran carrera los tres. Arriesgué y me salió mal, pero seguiré intentando. Destaco que nos llevamos un gran 2º puesto y el auto sigue funcionando bien”, señaló el uruguayo.

El gran avance de Santero

Santiago Mangoni (Chevrolet), que partió desde la “pole position”, prevaleció claramente sobre Mauricio Lambiris (Ford) en la largada. En esa 1ª vuelta, Jonatan Castellano (Dodge) superó a Julián Santero (Ford) y a Marcos Quijada (Dodge) para situarse 3º. Los campeones 2015 y 2021 de TC Mouras perdieron otra posición cuando Jakos aprovechó la refriega entre ellos para convertirse en el nuevo 4º. El mendocino recuperó el 4º lugar en el 5º giro, mientras el de Escobar iba resignando más posiciones.

La reanudación en la 8ª vuelta, tras el ingreso del primer auto de seguridad, le permitió a Santero dejar atrás a Castellano y ubicarse 3º. El mendocino también aprovechó la 2ª intervención del AS para arrebatarle el 2º lugar a Lambiris en el 14º giro, luego de que el uruguayo estuviera cerca de despojar de la punta a Mangoni.

Santero extendió su impresionante efectividad en las reanudaciones tras la aparición del tercer AS, cuando con una maniobra al límite en la 20ª vuelta superó a Mangoni y pasó a comandar la competencia. Lambiris aprovechó que el balcarceño perdió velocidad en ese momento para quedar 2º. El piloto del Alifraco Sport se exigió para buscar la superación pero Santero resistió con éxito y terminó ganando por 0s186, la 4ª menor diferencia entre 1º y 2º en la “era multiválvulas”.

Werner sigue en la cima del torneo

Tras la primera visita a El Calafate, el líder del campeonato de Turismo Carretera sigue siendo Mariano Werner (Ford), que terminó 10º tras largar 24º pese a un problema con el escape. El piloto del Fadel Memo Corse Racing le lleva 14,5 puntos a Julián Santero (Ford), su nuevo escolta.

La próxima fecha del Turismo Carretera (5ª de 10 en la Etapa Regular) se llevará a cabo el 29 y 30 de abril en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

