Mujeres emprendedoras podrán acceder a financiamiento por un monto de hasta 10 millones de pesos

En instalaciones del Teatro Municipal “Héctor Marinero”, se realizó esta noche el lanzamiento del programa nacional de financiamiento “Emprender Mujeres”, destinado a emprendimientos liderados por mujeres de todo el país y con la finalidad de potenciar la creación y fortalecer las nuevas empresas que generen mejoras de productividad y competitividad en las cadenas de valor o sectores productivos a los que pertenecen.

La iniciativa apunta “a resolver una necesidad que los emprendimientos liderados por mujeres requieren”, en cuanto a la asistencia económica para iniciar un nuevo proceso productivo o bien “para consolidar el negocio y al mismo tiempo promover la autonomía y consolidación económica de mujeres emprendedoras dentro del territorio nacional”.

En la oportunidad, la ceremonia estuvo encabezada por el intendente Pablo Grasso, quien estuvo acompañado por Ana Luz Vidal, coordinadora de Transformación Digital e Industria 4.0, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Asimismo, estuvo presente la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba; la secretaria de Estado de Economía Social, Noelia Reynoso, y la secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Moira Lanesán Sancho, entre otras autoridades, legislativas, provinciales, secretarios comunales y del Concejo Deliberante.En primera instancia, Moira Lanesán Sancho agradeció a los presentes y destacó que hace tiempo que “venimos haciendo un trabajo conjunto y en red y por eso también quiero agradecer a las autoridades provinciales aquí presentes porque es como completar el circulo en el que venimos trabajando desde la gestión”.

“Esta es una herramienta y oportunidad más que venimos gestionando hace más de tres años junto a ustedes (en alusión a las autoridades provinciales) y creo que sin ustedes no sería lo mismo por la confianza que tienen en nuestra gestión que la verdad que la agradecemos. Pero este es un trabajo colectivo y tenemos que seguir trabajando”.

“Estas oportunidades la verdad que no las teníamos en el sector comercial y esto se da también por la gestión del intendente, que siempre digo que tiene puesta la camiseta de los emprendedores, de las pymes, y nosotros estamos acá para acompañarlos en este camino tan lindo”, cerró.Por su parte, Ana Luz Vidal confirmó que en nuestra ciudad se hizo el lanzamiento oficial de esta convocatoria diseñada exclusivamente para las mujeres emprendedoras y “me parece importante que se haga en esta provincia que tiene tanto empuje”, elogió.Vidal fue la encargada de explicar paso a paso cómo funciona el programa y cuáles son los requisitos y pasos a seguir para acceder a las líneas de financiamiento de hasta 10 millones de pesos no reintegrables.

Luego, durante su alocución, el intendente Pablo Grasso se refirió al rol de las mujeres en los últimos años. “No es una casualidad el esfuerzo que hacen y todo lo que llevan adelante”, añadió.Con relación a la instrumentación del programa de financiamiento, adelantó que se va a armar una oficina para que toda mujer emprendedora que necesite información pueda encontrarla y se saque las dudas sobre los proyectos e ideas, o para que tengan un asesoramiento.

“Eso será más sencillo para todos y con los recursos necesarios a su disposición. Pero necesitamos que nos cuenten sus ideas para poder llevarlas adelante, podemos quizás armar diversos proyectos comunitarios y emprendedores que nos permitan seguir creciendo como ciudad. Río Gallegos tuvo un antes y un después. Y eso genera que hoy tengamos espacios y que encontremos cosas para hacer.

En ese sentido, tenemos a nuestros emprendedores, contamos con circuitos gastronómicos, artesanas, mujeres emprendedoras.

Es decir, si nosotros escuchamos y llevamos adelante sus ideas, juntos la ciudad va a tener un dinamismo distinto y ustedes van a crecer como emprendedoras”, señaló.

Es importante que no veamos a esto como algo circunstancial o pasajero, sino que debe ser una decisión política, debemos mostrar fortaleza, demostrar que no es todo asfalto o plazas, que son importantes y hacen a una capital de ciudad, pero que si no tuviéramos emprendedoras como ustedes no podríamos haber hecho un festival como el que hicimos o ferias. O no nos estarían llamando de otras ciudades para que vayan nuestros emprendedores y artesanos ”, remarcó.

Finalmente, el intendente destacó que se haya elegido a Río Gallegos para el lanzamiento oficial del programa. “Acá se inician las buenas noticias y eso también marca un posicionamiento. Ahora la idea es que podamos comenzar a contar con los primeros emprendimientos que puedan ser financiados y que tengan la posibilidad de seguir creciendo sus proyectos”, concluyó.

Comentarios

comentar