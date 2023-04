Silencio Ficticio llega a Caleta Olivia con dos funciones gratuitas

La obra teatral protagonizada por el veterano de guerra de Malvinas Andrés Fernández que cuenta la experiencia de la guerra y la posguerra, llega nuevamente a la ciudad de Caleta Olivia en su nueva versión, y tendrá dos funciones con entrada libre y gratuita.

Andrés Fernández dialogó con ‘La Mañana en Patagonia’ acerca de la propuesta teatral que regresa a la ciudad tras varios años. “Soy veterano de la guerra de Malvinas y también actor, y tengo este monólogo que habla sobre Malvinas justamente. La obra ha recorrido toda la provincia de Santa Cruz, gran parte de la Argentina y otros países como México, Perú, Cuba y Venezuela. No es nada más ni nada menos, que la experiencia de vida de la guerra y la posguerra. La presentación siempre es un disparador para poder hablar de Malvinas, un poco de la guerra, pero también del reclamo que la Argentina tiene sobre la soberanía”, explicó.

Por su parte, Fernández mencionó que: “A través del arte, me ha ido muy bien para poder ‘malvinizar’ que es lo que hacemos mucho algunos veteranos de guerra. No es la primera vez que presento la obra en Caleta, pero sí, aquí van a ver una nueva versión, diferente a la que he presentado anteriormente en la ciudad”.

Las funciones serán los días viernes 14 de abril en la Sala Estable de Títeres, y el sábado 15 de abril en la Sala de teatro independiente Quiproquo, a partir de las 21 horas.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

