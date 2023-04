Duro golpe para River Plate en la altura de La paz

Martín Demichelis tuvo un trago amargo en su debut en el torneo, y su equipo cayó por 3-1; Enrique Triverio -2- y Gonzalo Castillo convirtieron para el ganador, mientras que Lucas Beltrán descontó de penal.

Fue un debut muy complicado para River en la actual Copa Libertadores. La misión no era nada fácil: debía viajar a La Paz, donde no consigue un triunfo desde 1970, a buscar un resultado ante The Strongest, que arrancó el campeonato boliviano casi tan bien como el Millonario lo hizo en la Liga Profesional. En el arranque parecía que los dirigidos por Martín Demichelis podrían dominar el encuentro, pero la altura y un polémico penal en el primer tiempo torcieron el desarrollo, y aprovechando errores defensivos el conjunto local pudo ponerse arriba por 3-0 en menos de 50 minutos, gracias a los goles de Enrique Triverio por duplicado y Gonzalo Castillo. Luego River tendría un penal a favor que convirtió Lucas Beltrán, pero no sería suficiente para inspirar al club de Núñez a buscar al empate, y se volverá a Buenos Aires con un amargo déficit de 3-1.

Demichelis: “Fuimos protagonistas del partido”

A pesar de la caída, el DT de River se fue muy conforme con el rendimiento de su equipo: “Creo que jugamos muy bien 70 minutos, incluso la etapa final. Acá normalmente, por lo que significa jugar en la altura, los últimos 30 minutos cualquier equipo que viene los sufre; nosotros los dominamos”, aseveró “Micho”, pero después aclaró: “Si bien después del 3-0 hubo una sensación de que nos íbamos a llevar más goles en contra para casa, nos acomodamos con el 3-1 y terminamos siendo muy, muy superiores en los últimos minutos. En cualquier ataque que hubiésemos tenido mejor finalización nos hubiésemos puesto de nuevo en partido. Es duro porque recibir 3 goles no es nunca bienvenido, ellos fueron contundentes en las primeras que tuvieron y nosotros no. Pero en líneas generales fuimos protagonistas del partido, generando muchas ocasiones de gol”, concluyó.

