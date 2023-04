ADOSAC realizará una marcha en memoria de Carlos Fuentealba y continúan exigiendo la reapertura de paritarias

Esta noche habrá en Caleta Olivia una marcha de antorchas en memoria de Carlos Fuentealba, al cumplirse 16 años de su asesinato. ADOSAC se encuentra de paro por 48 horas y reclama la reapertura de las paritarias, los descuentos por medidas de fuerza y la falta de prestaciones de la Caja de Servicios Sociales.

Vanina Galván, Secretaria gremial de ADOSAC en Caleta Olivia, dialogó con Voces y Apuntes acerca de la situación actual y las medidas próximas. “En el día de ayer tuvimos el Congreso Extraordinario, y hoy a las 20:30 vamos a realizar una marcha de antorchas, donde invitamos a toda la comunidad a que pueda asistir, ya que es en memoria de nuestro compañero Carlos Fuentealba y en reclamo a todo lo que venimos solicitando al gobierno, en relación a las cuestiones que tienen que ver con lo salarial, laboral y pedagógico”.

“Ayer se resolvió en el Congreso una medida de fuerza por 48 horas para los días de hoy y mañana, exigiendo un llamado inmediato a paritarias. También se resolvió, que de no existir una convocatoria antes del lunes 10 de abril, las medidas se van a profundizar, con 96 horas de paro a partir del martes 11. Exigimos la reapertura de paritarias, un salario acorde al costo de la canasta básica, denunciamos la falta de prestaciones de la Caja de Servicios Sociales y el aumento del plus que se cobra”, comentó Vanina.

“Estamos en una situación compleja, donde también percibimos nuestros haberes con descuentos por los días en los que se tomaron medidas de fuerza, incluso a compañeros que no se adhirieron y lo mismo les descontaron. No entendemos el criterio que utiliza el Gobierno para hacer estos descuento, ya que no hay un monto determinado, sino que son descuentos que van desde los $4.000 a los $20.000. Tenemos compañeros que están debajo de la línea de la pobreza, y estos descuentos afectan muchísimo al bolsillo”, agregó la dirigente de ADOSAC.

