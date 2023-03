Rxpper Ram: “el rap tiene que ver con la expresión de lo que uno carga dentro”

El rapero, músico y compositor de 25 años “Rxpper Ram” o simplemente Ramiro Bueno dialogó con ‘La Mañana en Patagonia’ acerca de su vida compartida entre la música, el trabajo y el estudio.

Ramiro Bueno, es hijo del popular cantante de cuarteto Rodrigo Bueno y su nombre artístico es “Rxpper Ram” o también conocido como “Deku”. Con respecto a sus inicios en el mundo de la música mencionó: “Yo escuchaba rap desde chico y fue lo que me acompañó junto al rock. Mis primeras experiencias con la música fueron en el colegio con una banda, haciendo covers de Los Beatles o de bandas de rock nacional. Cuando me animé a tirarme por al rap, fue más que nada porque también siempre fui muy admirador de la cultura del hip hop, era algo que me atrapaba mucho. Esa unión me llamaba mucho la atención”.

Ramiro lanzó su carrera musical en el género del rap en el año 2018. “Estoy bastante contento porque lo disfruto. No lo hago por motivos económicos, todavía tengo mi trabajo, laburando de lunes a viernes y sigo estudiando en la facultad para abrirme la cabeza y mejorar mi lenguaje. Todos suma para la cabeza, y para el rapero, lo que a uno lo identifica es la capacidad mental, la fluidez, las cosas que dice”.

“El rap tiene que ver con la expresión de lo que uno carga dentro, lo que cada uno quiere contar. Este año estoy pensando en sacar dos álbumes nuevos, con muchísimo trabajo, pero se hace difícil al no poder vivir directamente de esto”, explicó.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

