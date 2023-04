Jey Mammon con Jorge Rial: «Es una atrocidad pensar en esta denuncia»

El comediante acusado de abuso sexual protagonizó una entrevista con el conductor de Argenzuela para continuar con su descargo.

En el día de hoy, Jorge Rial presentó para su ciclo en C5N, «Argenzuela» la entrevista que se grabó en el día de ayer con Juan Martín Rago, más conocido en el medio como Jey Mammon, quién en la última semana fue señalado como presunto abusador de menores.

Luego de que Jey realizara un breve descargo desde sus redes sociales con un video de 7 minutos, ahora eligió al periodista para responder las preguntas que circulan en los medios y sostener su verdad.

Lo primero que le plantea Jorge es el por qué hace esta entrevista, siendo que a nivel judicial la causa, iniciada por la víctima está cerrada y prescripta.

«Judicialmente no hay causa, con el comunicado pretendía expresarme, fue una manera de decir algo hay que hacer, lo que necesito hacer desde el primer día es lo que estoy haciendo ahora con vos, no se si hay algo que busco, es algo que necesito, necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, sino la verdad», comenzó explicando.

Al tiempo que se refirió al vínculo que mantuvo con el denunciante: «Lucas fue un vínculo amoroso hermoso, digo vínculo porque entiendo que hay una diferencia entre la palabra vínculo y relación, implicó que hasta le ponga una canción, una de las pocas canciones de amor que escribí en mi vida», sostuvo.

Tras reconocer la relación con el menor, Rial fue incisivo y le preguntó qué edad tenía Lucas cuando comenzó este vínculo: «La denuncia que él hace dice que me conoce cuando tenía 14 años, yo lo conocí cuando él tenía 16 años», aseguró, al igual que lo hizo desde sus redes sociales anteriormente.

En esa misma línea habló de la denuncia y del momento personal que vivía en aquella época: «Lucas presenta la denuncia en diciembre de 2020 cuando mi papá se estaba muriendo, lo único que me enteré por Burlando es que había una denuncia, yo le dije que nunca estuve con un chico a esa edad y Burlando me dijo que me encargue de mi padre en ese momento», remarca.

Mientras vuelve al momento en qué se conocieron con la víctima: «A Lucas lo conozco en una fiesta que hice donde presenté el personaje de Estelita, lo trajo una pareja de amigos que tenían 22 años, no un señor mayor como dice en su denuncia».

«Lo que dice la causa es una atrocidad, él va a esta fiesta con un chico y su hermana. Yo lo vi, como a tantos otros chicos. Estaba Natacha Jaitt, Jorge Ibáñez, que en su momento me dieron una mano tremenda», agrega.

Y debate sobre la edad de los menores en la noche: «Hace 14 años que entre un chico de 16 años a una fiesta, a una fiesta en donde hay música, no te estoy diciendo que este bien, con un documento adulterado ¿era normal? Si.. ¿estamos discutiendo eso ahora?, no», puntualiza en la primera parte de la entrevista.

Tras un breve debate en la mesa, desde el ciclo pasaron a un segundo fragmento donde Jey asegura tener toda la relación con Lucas documentada en su teléfono y habló del último mensaje que recibió por parte del joven.

«Me cuesta decir que Lucas es un mentiroso. Porque yo lo escuché decir muchas veces que se le confunden los hechos, los días, los datos».

«Un año antes de la denuncia él me manda un audio y me dice: “Yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir `yo estuve con Jey Mammon`.No dice: Me violaste, me drogaste, abusaste de mí, tenía 14 años,”. No me dice eso, me dice `quédate tranquilo, yo sé que vos sos un cagón, que sos miedoso, que sos un tipo ansioso. Quédate tranquilo, no lo voy a hacer, No soy de esos`. Acto seguido el me bloquea y yo no le puedo contestar. Ahí yo estaba en la radio y tras escuchar ese mensaje me fui a vomitar al baño. Que se yo, no se, suelo vomitar mucho, no sé estas cosas a mí me dan miedo».

Ya en la segunda parte de la nota que duró más de 60 minutos, Jey planteó que la discusión es totalmente moral y que se lo está crucificando por un tema que jurídicamente está cerrado. «Yo hoy me estoy comiendo la condena social por abusar de un niño de 14 años ¿Qué pasa si yo mañana quiero tener un hijo?», preguntó. A lo que Rial retrucó: » hoy no estás en posición de plantear eso».

«Esto es un debate moral, esto fue hace 14 años. Si estamos hablando del día de hoy, primero yo no tengo la edad que tenía hace 14 años. Hoy no es la ley que había hace 14 años, porque afortunadamente cambió la ley», dijo enojado.

«Si vos me preguntas cuando arrancó mi relación con él, la verdad no lo sé. Podría tener 17 o 18, pero no lo sé. Si yo estoy crucificado y no puedo salir de mi casa, tampoco sé si voy a volver a trabajar», comentó. «A mí me parece que estamos frente a un debate equivocado. Yo lo que necesito que quede clarísimo es que yo no violé, ni drogué ni abusé de un nene de 14 años, las razones por las cuales él hizo esa denuncia falsa las desconozco, yo no voy a demandarlo a él porque entiendo su historia, lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño», planteó visiblemente angustiado.

«Si yo te digo que tenía 18 terminamos la discusión acá. Entonces ¿no es una discusión un poco careta? Yo los veo opinar a algunos y digo `Mamita` pero a mí lo que me importa no es eso. Primero porque fue hace 14 años, donde nos reíamos de ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, hacíamos ciertas cosas, y no me incluyo en nada de eso. Pero si querés hablamos de lo que es ser homosexual», puntualizó.

Mientras habló de la cobertura mediática que está teniendo el tema y le dijo directamente a Rial: «tu frase textual Jorge en televisión fue «que prescriba no quiere decir que no haya pasado, esto pasó» yo te vi decirlo, apagué la tele y dije la concha de la lora, esto se terminó, si lo dice Rial en televisión ahora todos lo van a repetir ¿ahora cuál es el debate? ¿ese? ¿o qué edad tenía cuando arranqué una relación con una persona que nos amamos?», preguntó al final de la segunda parte de la nota periodística.

Ya en la tercera parte se abocó a hablar del tratamiento que le dieron los medios al tema y las expresiones de los famosos que se manifestaron tanto a favor como en contra. Rial le pregunta: «¿Te soltaron la mano los amigos del ambiente?» a lo que Jey Mammon, respondió: «Yo no se cómo hubiese reaccionado en esa situación, pero les pediría a todos que no se metan, ni para bien ni para mal, que se corran». Y sumó: «Primero me voy a encargar de lo importante y después me voy a encargar de los forros que pelotudean con un tema tan importante», advirtió.

«Todos creen que lo que a mi me importa es volver a la telvisión. Pero si la televisión es esto, yo no quiero volver a la televisión», sentenció.

