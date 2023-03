La Sole sorprendió y emocionó a Messi en la fiesta de la Conmebol para la Selección

La cantautora le cantó «Brindis» a la Selección Argentina en el evento que le hizo la Conmebol a los campeones del mundo.

Soledad Pastorutti fue la artista invitada por la Conmebol para cantarle a la Selección Argentina de fútbol la canción “Brindis”, verdadero himno al esfuerzo y sacrificio, que acompañó a la Scaloneta antes y durante el Mundial.

Para sorpresa y alegría de todo el plantel, Soledad les regaló de esta manera una emotiva versión de la emblemática canción.

“Brindis”, que es una de las más conocidas canciones de La Sole en todo el mundo, fue compuesta para ella por Afo Verde para sus diez años de carrera, y comenzó a hacerse famosa cuando realizó una particular interpretación de la misma en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires para el inolvidable ídolo Diego Maradona, quien siempre destacó la emoción que le generaba la letra.

Esa misma emoción se vio reflejada anoche en los ojos de Lionel Messi, el jugador argentino más importante del mundo. Porque Messi ya había elegido la canción “Brindis” para musicalizar un emotivo video publicado al mes de haber logrado el Campeonato del Mundo, que en pocos días supero los cien millones de vistas en las redes.

Soledad, que se abrazó con Messi emocionada, también le dijo al cantarle la última estrofa “la Argentina te da las gracias” y luego elogió al resto del plantel porque “han demostrado ser unidos, nos han dado un ejemplo a seguir”, y finalmente cerró su inolvidable presentación diciendo: “para mí ha sido un honor y esto lo guardo para toda mi vida”.

En su discurso, Lionel Messi por su parte, agradeció expresamente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por invitar a Soledad a interpretar “Brindis” en la ceremonia, y dio una explicación sobre la importancia de la canción para él y el resto de sus compañeros del seleccionado nacional argentino: «Agradecerte a vos, a todo la Conmebol por este homenaje a todos nosotros. El regalo de la Sole de recién fue muy emocionante. El tema para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos y que la Sole esté acá y nos la cante me hacía acordar -como dijo ella- a ese momento en el que se la cantó al Diego (Maradona). Que me la cante a mí, que nos la cante a nosotros, fue un momento muy lindo así que muchísimas gracias».

Por otra parte, el autor y productor de la canción Afo Verde, comentó: “Para mí siempre es un honor trabajar con Soledad. Cuando ella me contó lo que estaba atravesando en su vida, se me ocurrió componer esta canción como un homenaje a lo que habían sido esos 10 años de carrera, de esfuerzo y sacrificio, para parar un poco y brindar por todo lo que había pasado y ya había logrado. Soledad es alguien que esta siempre cerca de mi corazón, y como argentino, fan del fútbol, de Leo y de la selección, me honra y me genera un shock que haya sido una canción importante y representativa para el grupo en este momento tan especial”.

Comentarios

comentar