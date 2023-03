El descargo de Jey Mammon: «Jamás abusé de ninguna persona»

El conductor grabó un video para realizar su descargo tras las acusaciones por presunto abuso sexual.

Jey Mammon grabó un video, luego de las graves acusaciones que realizó Lucas Benvenuto en su contra. Desde su cuenta de instagram el conductor se mostró devastado con la situación y reconoció la relación con el joven cuando este tenía 19 años.

«Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. El nivel de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que tengo la necesidad de grita por todos lados lo que les voy a decir», comenzó diciendo.

«Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante», remarcó.

«Ahora para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. ¡Por favor! Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo conozco», reafirmó y siguió: «A Lucas lo conocí, el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos», aseguró.

Al tiempo que advirtió que hay evidencia de esa situación: «Se puede probar esto que estoy diciendo», puntualizó para retomar los hechos sucedidos en esta última semana. «Esta semana, en la que yo estuve acá en mi casa se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit que decía: `soñé que garchaba con mi ex, Lucas`», recordó haciendo alusión a algunos de los tuits viejos que circulan en las redes.

Y aclaró: «Ese Lucas, es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas. Algunos ponían: `hagan captura de ese tuit antes de que lo borre` . Yo no voy a poner abajo de la alfombra, ni el tuit, ni mi vínculo con él. En esa fecha 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años», enfatizó.

Acto seguido explicó que nunca escondió aquella relación con el joven y que no está en sus intenciones borrar nada de la web. “Fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar. Sumado al tema de la edad, que tampoco es cierto”, puntualizó.

Acto seguido se refirió a la historia de vida de Lucas y dijo: “Entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acosándome a mi de cosas que no son ciertas, de cosas que no hice”.

Para cerrar aseguró que no quiere un arreglo económico, sino la verdad, por eso está evaluando con sus abogados solicitar un juicio «por la verdad»: “No quiero arreglo ni pacto entre las partes. El daño que se me está haciendo es tan enorme que necesito el juicio por la verdad y los elementos están para que lo pueda llegar a cabo”, cerró Jey Mammon.

