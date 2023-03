Carlotto: “Aunque pensemos distinto, tenemos que defender algo común, que es la Patria”

Así se expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien estuvo presente en la apertura de la primera sesión del Parlamento Patagónico que tiene a Santa Cruz como sede, en la ciudad de El Calafate.

Desde la villa turística, la gobernadora Alicia Kirchner dio el discurso de apertura de esta primera sesión parlamentaria, durante el cual alentó a legisladores y legisladoras a “defender la soberanía política, la económica y la social, porque eso también es defender los derechos humanos”.

En este contexto, Carlotto señaló que conoce a Alicia “desde que ella estaba allá en Buenos Aires, hemos estado juntas en muchísimas ocasiones e hizo cosas muy gratas en el espacio de la mujer y en todo lo que fue la gestión que tenía en ese tiempo”.

Contó que visitó Santa Cruz en otras ocasiones y que el encuentro con la mandataria santacruceña “siempre es una alegría” y agregó: “La quiero muchísimo porque es una mujer admirable”.

Sobre su visita, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo valoró el recibimiento, e hizo la siguiente apreciación: “Estos encuentros son realmente muy emotivos y esto es muy alentador, porque es justamente la parte política que hace falta”.

Asimismo, marcó que “hay que pensar en la unidad, cuanto más unidos nosotros estemos, aunque pensemos distintos, tenemos que defender algo que es común, que es la Patria”.

En referencia a su trabajo social, la titular de Abuelas detalló: “En la función que me ha tocado en 45 años de ser de Abuelas de Plaza de Mayo, es un dolor interno que no se termina nunca, pero que se soporta cuando uno encuentra a algún nieto que nos da la satisfacción de que son realmente desaparecidos con vida”.

Además, subrayó la necesidad vital de: “Que esto no vuelva a pasar, no llevar adelante las diferencias sino de buscar en qué nos parecemos. Todos queremos comer todos los días, tener una casa, un empleo, pero hay mucha gente que no tiene nada de eso. Entonces si no nos conmovemos, juntándonos; no interesa. Hay que pensar de otra manera”.

Por último, consideró: “Tengo mucha esperanza en la juventud, en quienes desde niños ya quieren ser parte de la historia, eso es muy bueno”.

