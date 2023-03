Se recibió la primera ingeniera aeroespacial del país en la Universidad Nacional de La Plata

Valentina Marletta, una joven de 23 años, se convirtió en la primera ingeniera aeroespacial del país, surgida de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ingresó a la facultad en el 2017 y se recibió luego de aprobar con 9 el trabajo final de la materia Control y Guiado.

“De chiquita tuve la posibilidad de viajar en avión y eso ya fue algo que me fascinó y me dio mucha curiosidad. Siempre me dio mucha intriga saber como funcionaban los aviones y fue un poco eso lo que me hizo tomar el riesgo de estudiar esta carrera”, explicó Valentina Marletta, la flamante ingeniera aeroespacial, en comunicación con ‘La Mañana en Patagonia’.

“La carrera tiene muchas ramas, vemos mucho la parte espacial que es algo en lo que la facultad está muy involucrada, también tenemos lo más referido a aviones, aeropuertos, y mantenimiento aeronáutico. En lo personal, me gustó mucho más la parte de aerodinámica, sobre la interacción del aire con las superficies”, explicó Valentina.

Consultada con respecto a su sueño de ahora en más, Valentina sorprendió: “Mi sueño es llegar a trabajar en la Fórmula 1, ser ingeniera ahí. Me gusta mucho el automovilismo deportivo, y en esta carrera, muchas de las cosas se pueden aplicar ahí”.

Por último, motivó a los jóvenes estudiantes a que no pierdan los ánimos y continúen estudiando. “La ingeniería tiene su esfuerzo y dedicación como cualquier carrera. Los primeros años siempre son un poco desmotivadores, pero más adelante te das cuenta que todo eso se aplica y es muy necesario. Esta bueno darse cuenta de eso y si es realmente lo que a uno le gusta, vale mucho la pena”, concluyó.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar