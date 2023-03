Bomberos logran sofocar incendio ocurrido esta tarde en Puerto San Julián

En horas de la tarde de hoy, integrantes de la División Cuartel Nº 4ta., con base en la ciudad de Puerto Deseado, concurrieron a la calle San Martin al 1100 debido a un incendio. En el lugar se unen a policías de la División Comisaria de la misma ciudad quienes habían arribado antes.

En la verificación establecen que se trató del incendio de un galpón ubicado en el predio. No era ocupado por persona alguna. Al realizar las acciones para apagarlo y controlarlo desplazaron línea de 3 metros de 38 mm, al no poder sofocarlo se pidió el apoyo del Cuartel Nº 22.

Al momento de realizar las tareas uno de los muros de la construcción se cayó sobre los bomberos actuantes. El efectivo fue extraído de la zona y luego evacuado por ambulancia del nosocomio local. Resulto con lesiones leves.

De las pericias realizadas por los profesionales intervinientes determinaron que el hecho fue intencional y el elemento que se abría utilizada seria material solido combustible. No existieron vecinos lesionados, si daños materiales.

