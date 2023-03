Alicia homenajeó a Osvaldo Bayer en Río Gallegos

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner asistió este viernes al sentido homenaje del periodista e historiador Osvaldo Bayer que se realizó en el Puesto Güer Aike de la ciudad capital por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

Este viernes, se realizó un homenaje al periodista e historiador Osvaldo Bayer. La misma tuvo lugar en el Puesto Güer Aike, ubicado en la Ruta Nacional N°3 de la ciudad de Río Gallegos con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

En este sentido, la primera mandataria santacruceña indicó: “Osvaldo Bayer recogió esta historia colectiva que está muy dentro de los santacruceños de esta Patagonia. Siempre en mis discursos hablo de la Patagonia Rebelde porque creo que de acá partieron”.

“Así como rendimos homenaje a Osvaldo, en esta Patagonia dos presidentes salieron. Algo debe haber en las fuerzas de los patagónicos”, expresó.

Asimismo, la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada declaró que “venimos con un trabajo y recorrido de familiares que para muchos es la primera vez que se encuentran entre sí y que aúnan su lucha en dos épocas distintas, pero con un hilo en común para lograr justicia”.

“El monumento ese homenaje a metros del puesto de Güer Aike representa el ingreso a la provincia, es algo que la gobernadora siempre reivindica que esta tierra es la tierra de la Patagonia Rebelde, y ese monumento es para que cada quien que ingrese a la provincia sepa que orgullosamente esta es la tierra de la Patagonia rebelde”, sostuvo.

Por su parte, Esteban Bayer, hijo del historiador Osvaldo Bayer señaló: “Con cada persona que me encuentro siempre me dice que tiene alguna anécdota, historia con Osvaldo porque lo vio o lo escucho en alguna escuela. Siempre me expresan que Osvaldo nos devolvió parte de nuestra identidad histórica al escribir lo que sucedió hace 100 años”.

“Su investigación llevo 13 años trabajando que lo marco para toda su vida, la nuestra porque significo la quema de sus libros, la prohibición de su película y exilio para toda su familia, pero nunca se rindió”, comentó.

Finalmente, Esteban expresó: “Estoy emocionado y creo que esto es un gran abrazo a Osvaldo para los 1.500 peones fusilados; a los 30.000 detenidos y desaparecidos en la última dictadura.

“Que coloquen su homenaje en la entrada a Río Gallegos es un compromiso muy fuerte ”, concluyó.

Este monumento, es una imagen en relieve dedicado al historiador; periodista, filósofo, guionista cinematográfico, profesor honorario titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Osvaldo Bayer se encuentra en la Ruta Nacional N°3, en el Puesto Güer Aike de la ciudad de Río Gallegos con la frase: “Bienvenidos, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”.

