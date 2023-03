Gamba: «Me gustaría conocer el sur de Argentina»

En la temporada 11 del programa nocturno «Centralizate» de Frecuencia Patagonia 99.3 estuvo en dialogo el joven artista conocido como «Gamba», brindando los detalles de sus inicios con la musica y el recorrido que ha tenido que transitar para llegar a cumplir su sueño de grabar sus temas musicales como así tambien sus videos.

«Empecé a los 12 años con la música pero a los 18 me lancé de manera profesional iniciando con el genero musical romantico, despues pasando por el trap, rap y el reggaeton. Ahora en la actualidad estoy con algo más movido como lo es la cumbia».

«Al principio me producía solo, cuando conocí a uno de mis mejores amigos Lucas empecé con el genero musical de reggaeton y ahí él me llevo a conocer a un productor en un estudio que fue impresionante, no me imaginaba que iba a poder llegar a estar ahí».

«Mí referente en la música es Rodrigo Bueno, por que soy muy fanático de sus canciones, aparte en casa con la familia lo escuchábamos bastante».

Gamba actualmente se encuentra en la ciudad de Florencio Varela, Buenos Aires.

Cuenta con su reciente albúm titulado #UnaExplosionDeLocura con 10 canciones incluidas.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA:

